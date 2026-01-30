Madagascar: Transport ferroviaire - Les horaires du train urbain ajustés

Les trains urbains reliant Soarano à Ambohimanambola fonctionneront selon de nouveaux horaires. Le ministère des Transports et de la Météorologie informe les usagers que ce changement s'applique dès lundi prochain. Ces ajustements visent à améliorer la régularité et la ponctualité du service.

« Du lundi au vendredi, le premier départ matinal aura lieu à 5h 30 depuis Soarano et à 6h 30 depuis Ambohimanambola. Un second aller-retour est prévu en fin de journée, avec un départ à 17h 30 depuis Soarano et à 18h 30 depuis Ambohimanambola », poursuit le communiqué du ministère des Transports et de la Météorologie, publié avant-hier.

Le samedi, le service sera légèrement modifié : le premier train partira à 8h 30 depuis Soarano et à 9h 30 depuis Ambohimanambola, suivi d'un second trajet dans l'après-midi, à 16h depuis Soarano et à 17h depuis Ambohimanambola.

Ces nouveaux horaires permettront aux usagers de mieux planifier leurs déplacements, que ce soit pour se rendre au travail ou pour effectuer des trajets personnels. Le ministère rappelle que ces modifications ont été établies pour répondre à la fréquentation et aux besoins des passagers, tout en améliorant la régularité du service.

Les usagers sont donc invités à consulter les horaires actualisés et à anticiper leurs trajets afin d'éviter tout désagrément.