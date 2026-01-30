Madagascar: PFL 4e Journée - Deux chocs au sommet

Batailles entre les leaders. Cinq matchs de la quatrième journée de la Pure Play Football League s'étaleront du samedi 31 janvier au mardi 3 février. Deux chocs entre les leaders seront à l'affiche de cette journée.

Dans la conférence Sud, Disciples FC, intouchable à la tête du groupe depuis le coup d'envoi du championnat, crédité de 9 points, recevra le club champion national en titre, Elgeco Plus, samedi au stade Vélodrome d'Antsirabe à 13 heures. Ce sera son deuxième match sur sa pelouse et devant son public.

L'équipe de Vakinankaratra a réalisé un parcours sans faute de trois victoires en autant de rencontres jusqu'ici. Les hommes du coach Mamisoa Razafindrakoto avaient défait l'Uscafoot à domicile dimanche (3-1) après les victoires contre Antimo Record d'Atsimo-Andrefana et Mama FC (1-0).

Elgeco Plus occupe actuellement la troisième place avec un cumul de 7 unités (+2), derrière l'AS Sainte-Anne, comptant lui aussi 7 points (+5). L'équipe du By-Pass enregistre deux victoires, dont face à Cospn (1-0) et Uscafoot (2-0), outre le nul d'entrée contre Sainte-Anne (1-1).

Un duel au sommet marquera également la quatrième journée dans la conférence Nord. Le dauphin du groupe, Cosfa, tentera de secouer le leader et de renverser la situation en accueillant Tsaramandroso Formation FC du Boeny sur sa pelouse à Betongolo dimanche à 10 heures.

Les Militaires se trouvent en seconde position du classement, crédités de six points après un parcours sans défaite. Le club a encore un match en retard. Cosfa s'est imposé 2 à 0 contre Ajesaia du Bongolava mardi en troisième journée, après son succès à la première journée face à Tawa Group Boss Club d'Atsinanana (2-1). L'équipe du Boeny a dominé lors de la précédente journée au stade Rabemananjara FC Rouge (3-2).

En déplacement, le dauphin de la poule, AS Sainte-Anne jouera contre Uscafoot dimanche matin au stade d'Alarobia. Les vainqueurs à l'issue de ces chocs au sommet se propulseront en pôle positon de leur conférence respective.

Classements

Conférence Nord :1 - Tsaramandroso FFC 7 +42 - Cosfa 6 +43 - Fosa Juniors FC 4 +14 - Ajesaia 3 +15 - FC Rouge 0 -26 - TGBC 0 -27 - Clinique Zanatany FC 0 -3Conférence Sud : 1 - Disciples FC 9 +32 - AS Sainte-Anne 7 +53 - Elgeco Plus 7 +24 - CFFA 3 05 - Mama FC 3 -26 - Cospn 3 -37 - Antimo Record 0 -28 - Uscafoot 0 -3