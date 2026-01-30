interview

Herinirina Tojosoa, écrivain et poète malgache est connu sous le nom d'artiste Zara Ainga. Un jeune artiste consacré pour sa plume unique.

Que représente pour vous cette distinction ?

Quand j'étais sur l'estrade, tout mon parcours, depuis mes débuts en 2015 m'est revenu : les épreuves, les soutiens, et les sourires du public. Après des études en sciences sociales et gestion à l'Université d'Antananarivo, j'ai découvert ma vocation d'auteur et publié depuis onze ouvrages, dont neuf sous le nom Zara Ainga.

Ce titre n'est pas seulement une reconnaissance personnelle, c'est aussi un hommage à tous ceux qui m'ont accompagné et cru en moi. Il ne transforme pas l'écriture en contrainte: écrire reste un bonheur. Mais il m'engage à rester fidèle à moi-même, honnête et sincère, et à ce que mes oeuvres continuent de refléter mes valeurs et mon chemin.

Quel moment de votre parcours a été le plus déterminant pour cette reconnaissance ?

Ce ne sont ni les spectacles ni les séances de dédicace qui m'ont le plus marqué, mais les visites dans les écoles, où j'ai pu aider les jeunes à découvrir leurs talents, entrer dans le monde de l'écriture et partager l'amour du livre. Pouvoir transmettre m'a donné le sentiment d'avoir accompli quelque chose de vraiment utile. Mon ouvrage « Tsy ho resin'ny fitiavana », par exemple, est une invitation à l'amour véritable, une école de la vie et un outil de guérison intérieure, qui illustre cette volonté d'éduquer et de transmettre.

Quel rôle l'artiste-écrivain doit-il jouer aujourd'hui ?

L'écrivain peut sensibiliser, informer et inspirer, mais il doit avant tout rester fidèle à lui-même. Peu importe les crises et les changements dans la société, les valeurs morales ne doivent jamais bouger.

Quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes créateurs ?

Cherchez le bonheur dans votre passion et ne cessez jamais d'apprendre. Transformez votre passion en moyen de subsistance et persévérez malgré les obstacles. Restez toujours vous-mêmes, écrivez selon vos convictions et vos valeurs. L'honneur n'est pas un objectif.

Quels sont vos projets futurs ?

Comme je l'ai évoqué à travers mon ouvrage « Tsy ho resin'ny fitiavana », je poursuis actuellement le travail de transmission auprès d'un public toujours plus large. La version française du livre paraîtra dans environ trois mois. J'espère qu'elle rencontrera le même succès que l'édition malgache publiée en 2023, qui a déjà touché plus de deux mille lecteurs, notamment des jeunes.

Cette traduction s'inscrit dans ma volonté de rendre mes messages accessibles au-delà des frontières linguistiques et de continuer à utiliser l'écriture comme un outil d'éducation, d'espoir et de guérison intérieure.