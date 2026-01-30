Madagascar: Rugby à XV/Dames - RCT Soavimasoandro et FT Manjakaray se battent pour la troisième place

Le choc entre RCT Soavimasoandro et FT Manjakaray, comptant pour le championnat de Madagascar de rugby XV première division féminine, s'annonce décisif ce dimanche au stade Makis d'Andohatapenaka. En jeu, la troisième place du championnat, derrière les deux intouchables SC Besarety et FTF d'Antohomadinika.

À partir de 9 heures, le RCT Soavimasoandro accueille le FT Manjakaray pour le match retour d'un duel devenu l'un des plus équilibrés de la saison. Sur leurs trois dernières confrontations, l'avantage penche légèrement en faveur de RCTS, avec deux victoires contre une pour FTM. Les rugbywomen de Soavimasoandro s'étaient imposées 25-23 le 27 avril 2025, puis 29-25 lors de la Coupe de Madagascar le 31 août dernier. Deux succès courts mais révélateurs d'une rivalité de plus en plus intense entre les deux formations.

Toutefois, la dynamique s'est inversée au match aller du championnat disputé en décembre. Le FT Manjakaray avait largement dominé son adversaire sur le score sans appel de 48-7. Une lourde défaite expliquée en grande partie par l'absence de Véronique Rasoanekena, pièce maîtresse du dispositif de RCTS, laissée au repos après la Coupe d'Afrique de rugby à VII en raison d'une blessure.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le rendez-vous de dimanche prend donc une dimension particulière. Pour RCT Soavimasoandro, il s'agira de prouver que la déroute du match aller n'était qu'un accident de parcours et que le collectif peut rivaliser à armes égales lorsque toutes ses cadres sont présentes.

Côté FT Manjakaray, l'objectif sera de confirmer la supériorité affichée en décembre et d'asseoir une domination plus nette dans cette opposition directe, car l'enjeu est d'autant plus crucial que le vainqueur de cette rencontre confortera sa troisième place au classement.

Une position stratégique dans la course aux honneurs, qui donne à ce choc des allures de véritable finale pour le podium.