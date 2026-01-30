Congo-Brazzaville: Lekoumou - La population s'engage à préserver la paix

Lors des échanges avec les forces vives de l'ensemble des districts du département de la Lekoumou, la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, porte un message de la paix. La population promet de jouer sa partition pour la préserver.

Dans les districts de Sibiti, Bambama, Zanaga, Komono, Mayéyé, la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa a entamé le 26 janvier une tournée qui prendra fin le 3 février. Le maître-mot de son discours : la paix.

« Il faut préserver la paix pour toujours vivre dans la quiétude. Les parents doivent conscientiser les enfants, parce que les jeunes ne doivent pas verser dans la violence ou dans le grand banditisme. Ils doivent bannir les comportements déviants pouvant troubler la paix et l'ordre public », a-t-elle déclaré avec insistance.

Suivre la voie tracée par les sages

En messagère de la paix, la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire a appelé l'ensemble de la population de la Lekoumou à suivre le chemin indiqué par les sages et les notabilités traditionnelles du département.

En effet, lors de l'inauguration de l'hôpital général de Sibiti, en novembre dernier par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, les sages et les notabilités traditionnelles de la Lekoumou avaient mis un accent particulier sur la préservation de la paix dans le pays.

À cette occasion, ils avaient remis au chef de l'État les symboles ancestraux de commandement, notamment le balai traditionnel, la queue de buffle, la sagaie et une chaise royale avec l'insigne du Léopard symbolisant, selon eux, le pouvoir immortel de l'univers qui rend invulnérable et invincible.

« Le léopard use de la sagesse dans le commandement. Veillez en tout temps au bien-être du peuple congolais. Aussi longtemps que nos ancêtres vous donneront la force, nous vous soutiendrons », avaient déclaré les sages en renouvelant leur confiance au président de la République.

« Ici dans la Lekoumou, nous ne devons pas faire le contraire de ce que les sages ont dit », a souligné la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa dans les localités visitées. Une même consigné qu'elle entend donner dans d'autres localités qui vont l'accueillir.

Le message de paix relayé ne tombe visiblement pas dans les oreilles des sourds. « Nous avons bien compris ce que la ministre nous a dit. Nous prenons l'engagement de toujours vivre en paix car sans elle, il sera difficile pour nous de développer les activités champêtres ou commerciales qui nous permettent de nous prendre en charge », a déclaré Cyprien Nzondo, un des mobilisateurs des jeunes du village Mambouana pour cette cause.

Les dates

À quelques semaines de l'échéance électorale, la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa a rafraichi la mémoire de la population de la Lekoumou sur les dates relatives à la présidentielle qui pointe à l'horizon.

« Pour l'élection présidentielle, la campagne aura lieu du 28 février au 13 mars. Le vote est prévu le 12 mars pour les agents de la Force publique et 15 mars pour les civils », a-t-elle rappelé.

Dans cette tournée qui se poursuit, la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire n'y va pas les mains vides. Au-delà du message de paix, elle aussi porteuse des vivres et non vivres au bénéficie des communautés tant bantous qu'autochtones.