Madagascar: MPOX - Sept nouveaux cas confirmés, 83 guérisons enregistrées

30 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R

Le dernier bilan de la variole du singe fait état des guérisons enregistrées après le traitement des malades, désormais sortis des établissements de santé où ils étaient pris en charge et isolés afin d'éviter la propagation du virus.

Depuis la mi-décembre 2025, où le Mpox a fait son apparition à Madagascar, jusqu'au 28 janvier 2026, date des dernières statistiques, 83 guérisons ont été recensées. Ces patients atteints de la variole du singe ont ainsi recouvré la santé et ont pu regagner leurs domiciles respectifs après avoir été isolés et pris en charge, puis déclarés guéris par le personnel de santé.

S'agissant des nouveaux cas, les statistiques du 28 janvier 2026, diffusées hier, font état de 7 nouveaux cas confirmés, dont 6 à Mahajanga et 1 à Antananarivo Renivohitra. On observe, par ailleurs, 15 cas suspects.

Au total, le nombre de cas notifiés s'élève à ce jour à 554, dont la majorité est issue des régions Boeny (293 cas notifiés) et Analamanga (87 cas notifiés). Quant aux cas suspects, il en a été enregistré 346 à ce jour.

Au chapitre des cas confirmés, autrement dit, ayant fait l'objet de prélèvements pour des tests, on enregistre un total de 208 cas positifs, dont 159 dans le Boeny ; 25 à Analamanga ; 9 dans le Vakinankaratra ; 8 dans la région Matsiatra Ambony ; 4 dans le Melaky et 1 cas confirmé pour chacune des régions Atsimo-Andrefana, Betsiboka et Amoron'i Mania. Pour l'Atsinanana, où un cas a été notifié, celui-ci s'est avéré négatif après le test effectué.

Notons, enfin, qu'entre le 18 décembre 2025 et le 28 janvier 2026, 398 tests ont été effectués, dont 208 se sont révélés positifs, d'où le nombre de cas confirmés, donnant ainsi un taux de positivité de 52,26 %. À ce jour, aucun décès lié au Mpox n'a été enregistré à Madagascar.

