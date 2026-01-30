Madagascar: Traitement des pathologies de la thyroïde - Un symposium national sur la thermoablation par radiofréquence du 12 au 14 février

Des experts internationaux et nationaux de premier plan se réuniront à l'occasion de l'événement qui se tiendra au Conference Center Akanin'ny Tiana, à Ambohimanandray.

Vers une prise en charge mini-invasive des nodules thyroïdiens. Madagascar, où les pathologies thyroïdiennes constituent un enjeu croissant de santé publique, accueillera au mois de février prochain un événement de portée internationale, dont l'issue devrait concrétiser l'adoption de pratiques innovantes, sûres et moins invasives pour le traitement des nodules bénins. Il s'agit de la thermoablation par radiofréquence, une technique de radiologie interventionnelle mini-invasive.

Positifs

Réalisée au bloc opératoire sous anesthésie locale, cette technique fait son entrée à Madagascar en présentant plusieurs avantages stratégiques, notamment en termes de coût par rapport à l'ancienne intervention chirurgicale nécessitant une hospitalisation, ainsi qu'en matière de prise en charge globale des patients.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà de l'aspect financier, la thermoablation par radiofréquence permet également de préserver la thyroïde, évitant ainsi aux patients traités la prise médicamenteuse à vie. L'économie liée à l'achat des médicaments représente un bénéfice supplémentaire, ce qui se traduit par une plus grande liberté thérapeutique et une réduction des contraintes médicales au quotidien pour le patient.

En ciblant les médecins spécialistes, les médecins généralistes, les sociétés savantes, les chercheurs et universitaires, les décideurs publics, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les prestataires de technologies médicales, le symposium qui se tiendra à Antananarivo du 12 au 14 février prochain ambitionne d'organiser un véritable transfert de compétences à travers des sessions théoriques et pratiques. L'événement comprendra également la présentation des principes, indications et bénéfices cliniques de cette technique, dans le but d'harmoniser les pratiques au niveau national.