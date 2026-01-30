Afrique: CAN-Maroc 2025 - Des records numériques sans précédent

La Coupe d'Afrique des Nations (CAN-Maroc 2025) a marqué l'histoire en établissant un record inédit avec 6 milliards de vues numériques cumulées sur les réseaux sociaux tout au long de la compétition, a indiqué la Confédération africaine de foortball (CAF).

Devenue la compétition continentale de football la plus suivie au monde, la CAN Maroc 2025 a généré 5,2 milliards de vues de vidéos, confirmant l'influence croissante du tournoi et l'enthousiasme exceptionnel des supporters africains, a précisé la CAF dans un communiqué publié sur son site officiel.

Cette progression remarquable s'explique notamment par la forte mobilisation de la diaspora africaine, grâce à laquelle la CAF a touché des millions de nouveaux publics à l'échelle internationale, a ajouté l'instance, expliquant que ce cap historique place l'événement phare du football africain au sommet de l'engagement numérique mondial, devant toutes les autres compétitions continentales comparables.

"Buts spectaculaires, moments décisifs riches en émotion, accès aux coulisses et réactions des supporters : les contenus de la CAN Maroc 2025 ont circulé à une vitesse remarquable, franchissant frontières, langues et cultures, et confirmant le statut du tournoi comme un rendez-vous sportif de portée mondiale", a relevé la CAF. Et de poursuivre que "le succès de la compétition repose avant tout sur l'implication des supporters", faisant savoir que pas moins de 285 millions d'interactions ont été enregistrées, illustrant un niveau d'engagement et d'attachement sans précédent.

"TikTok s'est imposé comme le coeur de la dynamique numérique du tournoi. Plus d'un million de vidéos réalisées par les supporters sous le mot-hastag #TotalEnergiesAFCON2025 ont transformé la compétition en un véritable phénomène culturel, bien au-delà des terrains", a précisé la même source.

"Célébrations de buts originales, analyses tactiques, humour, musique et expressions vestimentaires inspirées de la CAN : les supporters ont raconté le tournoi à leur manière, en temps réel", a noté la CAF, expliquant que "cette profusion de contenus a permis de toucher des publics plus jeunes et plus diversifiés, offrant au football africain une visibilité inédite".

"La réussite numérique de la CAN-Maroc 2025 illustre l'engagement constant de la CAF en faveur de l'innovation, du rapprochement avec les supporters et du rayonnement international", a souligné l'instance avant de conclure qu'"avec des chiffres record et une communauté numérique dynamique, le tournoi établit une nouvelle référence dans la manière dont le football africain est vécu, partagé et célébré à travers le monde".