Madagascar: Judo/Grand slam de Paris - Laura et Zo représentent le pays

30 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Rentrée internationale. Deux judokates du club Saint-Michel, Aina Laura Rasoanaivo Razafy et Hajanirina Zo Andrimbololona, toutes les deux intouchables, multiples championnes de Madagascar dans leurs catégories respectives, seront en lice au Grand Slam de Paris, programmé les 7 et 8 février.

L'olympienne de Paris 2024, multiple championne d'Afrique juniors et seniors, médaillée d'argent au Grand Slam de Qingdao, en Chine, en septembre, qui est engagée dans la catégorie des -70 kg, débutera ainsi la saison dans l'Hexagone avant d'entamer les circuits qualificatifs aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028, lancés officiellement vers juin.

Engagée, de son côté, chez les -78 kg, Zo Andrimbololona avait brillé en arrachant la médaille d'argent à l'Open d'Abidjan en décembre, et la médaille d'or à l'Open international de Saint-Denis de La Réunion en février 2025.

Elles monteront sur le tatami lors de la deuxième journée, c'est-à-dire le 8 février. Comme la précédente saison, Laura est subventionnée par la fédération internationale pour ce déplacement, tandis que Zo est prise en charge par un partenaire particulier.

