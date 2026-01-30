Madagascar: Antsohihy - L'Ancien directeur régional du Tourisme assassiné

L'ex-directeur régional du Tourisme de la région Sofia a été tué mercredi à Antsohihy. Les enquêteurs sont mobilisés pour faire la lumière sur ce crime.

Assassinat. L'ancien directeur régional du Tourisme de Sofia, qui venait de céder ses fonctions, a été retrouvé mort mercredi soir à Bekitrobaka, à Antsohihy. Les circonstances de son décès sont jugées atroces.

Parti tôt le matin, vers cinq heures, pour rejoindre son champ comme il en avait l'habitude, il n'était pas rentré à la maison, ce qui a alerté sa famille. Les recherches entreprises par ses proches se sont achevées dans l'horreur. Son corps gisait près de sa parcelle, dans une zone difficile d'accès, rendue boueuse par les pluies. Selon les premiers constats, il aurait été attaqué à l'arme blanche, la tête tailladée et le corps couvert de multiples blessures, laissant supposer une mise à mort préméditée.

Figure respectée

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les médecins et les forces de l'ordre estiment que le décès serait survenu dès la matinée, aux alentours de dix heures, à la suite de graves traumatismes.

« C'était un homme simple, toujours souriant, jamais en conflit avec personne », témoigne un voisin rencontré par un confrère sur place. Sa famille, effondrée, peine à comprendre ce qui a pu motiver un tel acte.

« Il n'avait pas d'ennemis. Nous ne comprenons pas pourquoi on lui a fait ça », confie un proche.

Dans la capitale régionale, Antsohihy, l'émotion est palpable. La victime venait tout juste de participer à la passation de service avec son successeur, mardi, et avait exprimé sa volonté de collaborer. Moins de vingt-quatre heures plus tard, il était retrouvé mort.

Au sein de l'Église FJKM de Faravohitra, où il était une figure respectée, les fidèles parlent d'un « père de famille humble et dévoué ». Les conversations se mêlent de tristesse et d'incompréhension. « On ne tue pas un homme comme ça, surtout quelqu'un qui n'a jamais fait de mal », lâche un membre de l'entourage endeuillé.

Les autorités locales dénoncent un crime odieux et promettent que l'enquête sera menée avec rigueur. Les forces de l'ordre ont ouvert des investigations pour identifier les auteurs de ce meurtre, qui choque bien au-delà de la région Sofia.

L'attente est désormais tournée vers les résultats de l'enquête et l'espoir que justice soit rendue à ce fonctionnaire froidement tué.