Madagascar: Imerintsiatosika - Douze dépouilles volées

Un nouveau cas de profanation de tombes s'est produit à Imerintsiatosika. Dans la nuit de mardi à mercredi, les habitants du fokontany Ampangabe, à Vinany, ont découvert qu'un tombeau avait été ouvert et que douze dépouilles avaient disparu. L'affaire a surgi à peine un mois après un premier incident similaire dans le même secteur.

Un gardien de boeufs a donné l'alerte lorsqu'il a remarqué le tombeau éventré. Les riverains ont constaté les dégâts et averti les forces de l'ordre. Ces dernières ont effectué une descente sur les lieux et ont confirmé que la tombe en terre avait été violée. Les malfaiteurs ont emporté la majorité des corps et ont laissé seulement quatre dépouilles. Les linceuls se sont retrouvés éparpillés et en désordre.

La répétition de ces vols de restes mortels en si peu de temps a suscité de vives interrogations sur les motivations des auteurs. Certaines industries internationales de joaillerie reproduiraient en laboratoire les conditions de formation des diamants naturels et utiliseraient des ossements humains issus de crémations pour fabriquer des diamants.