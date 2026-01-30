Madagascar: Épidémie de variole du singe - L'OMS et le ministère en mission de contrôle à Mahajanga

La lutte contre la variole du singe est renforcée à Mahajanga avec l'appui de l'OMS. Des actions de prévention et de contrôle sont en cours pour limiter la propagation.

Les actions de lutte contre l'épidémie de variole du singe dans la région Boeny se poursuivent. L'attention du ministère et surtout de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) est particulièrement focalisée sur Mahajanga. C'est dans cette optique qu'une équipe de l'OMS, dirigée par la directrice régionale des urgences du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique (AFRO), le docteur Matshidiso Moeti, effectue une visite à Mahajanga depuis mercredi dernier.

Par ailleurs, le directeur général de la médecine préventive au sein du ministère de la Santé publique, le Dr Désiré Andrianina Rakotoarimino, est déjà sur place depuis plusieurs semaines. Cette mission sanitaire a pour objectif d'appuyer et de renforcer les actions visant à freiner la propagation de l'épidémie de variole.

La représentante de l'OMS en Afrique, avec le directeur régional de la santé publique Boeny, le Dr Julio Andriantiana Ramilijaona, a ainsi rencontré les membres du comité opérationnel de l'unité de santé publique (COUSP) au siège de la direction régionale de la santé Boeny, à Mahabibo, mercredi.

Mesures préventives

Cette réunion a été marquée par un partage d'expériences ainsi que par la présentation d'actions d'appui visant à renforcer la coordination et le contrôle de la propagation de l'épidémie. Les participants ont également abordé les mesures préventives relatives à la prise en charge des cas de variole. De plus, le renforcement et l'amélioration de la communication sur les risques ainsi que l'engagement communautaire (CREC) ont aussi été discutés.

La communication de proximité comme la communication de masse doivent être intensifiées. En collaboration avec le COUSP, la délégation a ensuite visité le centre de traitement et d'isolement des patients atteints de la variole au CHU Mahavoky Atsimo.

Des contrôles ont également été effectués aux points d'entrée, notamment à l'aéroport international d'Amborovy, au port de Mahajanga, ainsi qu'au poste de contrôle sanitaire de Belobaka, sur la RN4. En outre, les actions de sensibilisation du public au sein des médias se tiennent quotidiennement.

« Le port du masque est obligatoire dans les bus et tous les transports publics. Les surcharges sont interdites et chaque passager doit être assis. La désinfection quotidienne des véhicules est également obligatoire », a indiqué le responsable de la commune Maeva Portos. Les points de désinfection sont installés au service de la voirie à Analakely ainsi qu'à l'ATT, en bord de mer, à Mahajanga-Be.