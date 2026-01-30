Afrique: CAN 2025 - Lourdes sanctions après la finale Sénégal-Maroc

Les deux équipes finalistes de la CAN 2026 n'ont pas été épargnées par la CAF et ont été respectivement sanctionnées.

Le Jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) a rendu son verdict à la suite des incidents ayant émaillé la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Des sanctions sévères ont été prononcées à l'encontre de la Fédération sénégalaise de football (FSF), de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), ainsi que de plusieurs joueurs et responsables techniques, pour des violations avérées du Code disciplinaire de la CAF.

Suspensions

Côté sénégalais, les décisions sont particulièrement lourdes. Le sélectionneur national, Pape Bouna Thiaw, écope d'une suspension de cinq matches officiels de la CAF pour comportement antisportif, violation des principes de fair-play et atteinte à l'image du football. À cette sanction sportive s'ajoute une amende de 100 000 dollars américains.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Deux internationaux sénégalais sont également sanctionnés. Iliman Cheikh Baroy Ndiaye et Ismaïla Sarr sont suspendus chacun pour deux matches officiels de la CAF, pour comportement antisportif envers l'arbitre.

La FSF, en tant qu'institution, n'est pas épargnée. Elle devra s'acquitter d'une amende de 300 000 USD pour le comportement inapproprié de ses supporters, jugé préjudiciable à l'image du football.

Une autre amende du même montant (300 000 USD) a été infligée pour le comportement antisportif des joueurs et de l'encadrement technique, en violation des principes de fair-play, de loyauté et d'intégrité. Enfin, une sanction supplémentaire de 15 000 USD a été décidée pour faute disciplinaire de l'équipe nationale, cinq joueurs ayant écopé d'avertissements lors de la rencontre.

Amendes

Du côté marocain, le Jury disciplinaire a également frappé. Achraf Hakimi est suspendu pour deux matches officiels de la CAF, dont un avec sursis pendant une durée d'un an, pour comportement antisportif. Ismaël Saibari, quant à lui, est suspendu pour trois matches et devra payer une amende de 100 000 USD.

La FRMF devra également régler plusieurs amendes. Une sanction de 200 000 USD a été infligée pour le comportement inapproprié des ramasseurs de balles du stade. Une autre amende de 100 000 USD vise l'envahissement de la zone d'examen de la VAR par des joueurs et membres de l'encadrement technique, entravant le travail de l'arbitre, en violation des articles 82 et 83 du Code disciplinaire de la CAF.

Enfin, l'utilisation de lasers par les supporters marocains a valu à la fédération une amende de 15 000 USD. Par ailleurs, le Jury disciplinaire de la CAF a rejeté la réclamation introduite par la FRMF contre la FSF.

Cette plainte portait sur de supposées violations des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d'Afrique des Nations, en lien avec la finale de la CAN 2025. Ces décisions illustrent la volonté de la CAF de renforcer la discipline et de préserver l'intégrité du football africain, en particulier lors des grandes compétitions continentales.