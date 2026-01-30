Madagascar: Jeu d'Échecs - Conflit interminable entre Analamanga et la Fédération

30 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Manjato Razafy

La ligue Analamanga insiste sur la tenue de son tournoi d'ouverture de la saison demain, malgré le fait que ce tournoi soit contesté par la Fédération.

Le bras de fer entre la Ligue Régionale d'Échecs d'Analamanga (LADE) et la Fédération Malgache des Jeux d'Échecs (FMJE) semble sans fin. Demain, la ligue organise à l'ANS Ampefiloha le tournoi d'ouverture de sa saison, un événement sans Elo FIDE, mais ouvert à tous les passionnés, licenciés ou non.

La Fédération, elle, conteste la légitimité du président de la ligue, estimant que son élection n'était pas régulière, et s'oppose à ce tournoi. Une position qui ravive un conflit ancien et jamais résolu entre les deux instances.

La LADE dénonce des pressions exercées sur certains clubs et joueurs pour les dissuader de participer. « La FMJE limite la liberté des joueurs d'entrer en compétition à Analamanga », affirme un représentant de la ligue. Pourtant, celle-ci rappelle qu'elle dispose d'un certificat de conformité légal et qu'elle a le droit d'organiser des activités sportives régionales. Les objectifs du tournoi sont clairs : offrir un espace de jeu aux pratiquants, promouvoir les échecs localement, soutenir les jeunes et renforcer la base des joueurs dans la région.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour la ligue, le développement d'une discipline dépend du nombre de compétitions accessibles, et non de leur restriction. De plus en plus de clubs et de joueurs soutiennent cette initiative, voyant dans la ligue une structure volontaire, autonome financièrement et proche des besoins du terrain. « La LADE ne cherche pas la confrontation, mais la promotion des échecs et la défense des intérêts des joueurs. Elle appelle à l'ouverture, à la coopération et à la multiplication des opportunités pour tous », a ajouté le représentant.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.