Madagascar: Tsapiky, consacré patrimoine national

C'est désormais officiel. L'expression musicale emblématique du Sud-Ouest de Madagascar accède au rang de patrimoine culturel immatériel national. La décision a été entérinée lors du Conseil des ministres du 27 janvier 2026, ouvrant la voie à une célébration d'envergure prévue à Toliara les 27 et 28 février prochains.

L'annonce formelle a été faite ce 29 janvier 2026, à l'esplanade du Palais des Sports de Mahamasina, par le ministre de la Communication et de la Culture, Gascar Fenosoa, dans le cadre d'une cérémonie officielle consacrée à la valorisation des expressions culturelles nationales.

En sus, les autorités ont confirmé l'inscription du tsapiky parmi les éléments du patrimoine culturel immatériel malgache à sauvegarder, reconnaissant sa portée historique, sociale et identitaire au sein de la nation tout entière...

Ayant vu le jour dans la région Atsimo Andrefana dans les années 1970, le tsapiky est plus qu'un simple courant musical. Il rythme les grands moments de la vie collective, célébrations, rites traditionnels, rassemblements populaires, et demeure un puissant vecteur de cohésion sociale, prône le filongoa et l'expression identitaire pour les communautés de la partie sud-ouest de la Grande Île.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette reconnaissance officielle s'inscrit dans une dynamique plus large de préservation et de promotion des richesses culturelles malgaches, tout en offrant au tsapiky une visibilité institutionnelle à la mesure de son enracinement populaire et de son rayonnement.

Les festivités prévues à Toliara s'annoncent ainsi comme un temps fort de célébration et de transmission, dédié à un patrimoine immatériel vivant, profondément enraciné dans l'âme malgache.

Une consécration qui conforte les mots de l'ethnomusicologue français Julien Mallet, pour qui le tsapiky était déjà cette « jeune musique de Madagascar » appelée à durer. Aujourd'hui, elle s'impose comme un monument culturel inébranlable.