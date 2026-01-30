Madagascar: Festival Tria-tria Antalaha - En guise de reconnaissance

L'affiche circule déjà sur Facebook. Big Mj, organisateur du festival Tria-tria, donne rendez-vous aux habitants d'Antalaha sept mois à l'avance. Jusqu'ici, une bonne dizaine d'artistes ont répondu à l'appel : Basta Lion, Ckycky, Dinio, Kesy, Lowis, Mad Max, Ngiah Tax, Oress, Rim'Ka, Tukson et Yes Gah.

L'ambition de Lehilahy Manambôla est claire : faire de cet événement festif un rendez-vous incontournable pour les festivaliers de la SAVA et leurs idoles. Mais Tria-tria ne s'adresse pas uniquement aux locaux : le festival est également une belle occasion pour les touristes, Malgaches et étrangers, de découvrir la culture et la splendeur de la deuxième capitale de la vanille.

Avec ses températures chaudes mais agréables, Antalaha est l'endroit idéal pour faire la fête en août. Les dates n'ont donc rien d'anodin, d'où le slogan « Allô antsika handeha Antalaha », littéralement « Allons visiter Antalaha ».

Cette année, Tria-tria atteint sa quatrième édition. Peu d'événements parviennent à une telle envergure, mais la ténacité de son instigateur explique ce succès. Big Mj souhaite offrir à sa ville natale une manifestation culturelle durable et mémorable, à l'image de celles qu'il admire ailleurs.

Il sait que sa réussite est en grande partie due à sa terre natale, et il lui en est profondément reconnaissant. Car Big Makoa Jôby a été ce petit garçon rêvant de devenir une grande star.

La célébrité, il ne l'a jamais reçue sur un plateau d'or : il a trébuché, chuté et persévéré pour enfin la saisir. Le festival Tria-tria représente ainsi une consécration symbolique, fruit de ce parcours.

Le mot « tria-tria » signifie « vibrer de bonheur ». C'est aussi le titre du premier single qui a propulsé Big Mj en 2010. À ses débuts, rappeur, il a su fusionner différentes cadences pour se démarquer, mêlant rap et sonorités créoles du sud-ouest de l'océan Indien, un style qu'il baptisa hip-hop maloya, ce qui irrita certains puristes du rap. Progressivement, il s'ouvre à d'autres rythmes : urban salegy, afrobeat, afrozook entre autres.

Aujourd'hui, le natif d'Antalaha jouit d'une forte notoriété auprès des jeunes de sa région et de la Grande Île en général. Mais Tria-tria n'est pas seulement une scène pour Big Mj. C'est aussi une opportunité pour les jeunes chanteurs de la région SAVA de se faire connaître et d'affirmer leur talent.