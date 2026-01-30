Maroc: Mise en avant à Rabat de l'impact socio-économique du Festival 'MOGA' sur la ville d'Essaouira

L'impact socio-économique de l'édition 2025 du Festival "MOGA" sur la ville d'Essaouira, a été dévoilé, mercredi à Rabat, lors d'une rencontre de communication dédiée à la présentation des résultats d'une étude sur les retombées de cette manifestation.

Rehaussée par la présence du conseiller de SM le Roi, André Azoulay, cette rencontre, placée sous le thème "Impact socio-économique d'un festival sur son territoire: Moga, retombées sur la ville d'Essaouira", a été l'occasion de passer en revue les retombées économiques, touristiques, sociales et d'image générées par le festival, en distinguant l'expérience "MOGA IN" et la dynamique territoriale du "MOGA OFF".

A cette occasion, le co-fondateur du Festival "MOGA", Matthieu Corosine, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que les résultats de cette étude, réalisée par un cabinet de conseil et finalisée en janvier 2026, sont le fruit de quatre mois de travail menés au cours de l'année dernière. Exprimant sa fierté quant aux excellents chiffres présentés, M. Corosine a souligné que les résultats montrent que le festival a généré plus de 50 millions de dirhams, dont 60% directement dans la ville d'Essaouira, ajoutant que cet évènement a renforcé son rayonnement international à travers son implantation à Costa de Caparica (Portugal) et à Cadix (Espagne).

Les contributeurs à l'étude ont, pour leur part, relevé, lors d'un exposé sur l'impact socio-économique du festival sur Essaouira, que cette démarche d'évaluation permet de documenter scientifiquement la valeur créée par "MOGA" pour l'ensemble des parties prenantes (collectivités, partenaires culturels et économie locale). La recherche vise, entre autres, à quantifier l'impact économique du festival et à évaluer ses retombées sociales et sectorielles, ont-ils affirmé.

La programmation "MOGA OFF" déployée dans 37 lieux a bénéficié à 4.200 participants, ont fait savoir les exposants, tandis que "MOGA IN" a attiré 10.800 participants sur le site principal du festival, avec 13.737 billets scannées et 5.056 acheteurs uniques, contre 3.475 en 2024, enregistrant ainsi 5.363.324 dirhams, soit 43% des recettes totales de l'événement.

S'agissant de l'impact économique global, l'étude, menée auprès d'un échantillon de 615 répondants, dont 62,9% de Marocains et 37,1 % d'étrangers, relève un budget moyen par personne de 10.187 dirhams et estime les retombées économiques totales de l'édition 2025 à plus de 51,5 millions de dirhams, ont-ils ajouté.

Dans le volet emploi, les contributeurs à l'étude ont fait part de la mobilisation de 1404 emplois directs (265 prestataires de services, 182 employés recrutés spécialement pour l'organisation de l'événement et 6 permanents, ainsi que 951 autres emplois directs), notant que 10% des équipes mobilisées sont originaires d'Essaouira. Avec 5.300 nuitées sur cinq jours, une dépense moyenne de 868 dirhams par nuitée et une durée moyenne de séjour de 4,2 jours, plus d'un tiers des participants prolongent leur séjour au-delà de la période du festival, renforçant ainsi l'impact sur la consommation locale, ont ils souligné.

Cette étude est basée sur une enquête quantitative menée auprès de 615 répondants, sur des observations de terrain, ainsi que sur une analyse des données économiques et organisationnelles de l'édition 2025. "MOGA Festival" s'est développé comme un événement mettant en valeur le patrimoine culturel de la ville, avec plusieurs éditions locales, tout en s'ouvrant à l'international depuis 2021 (notamment au Portugal et en Espagne). Sa programmation, centrée sur les musiques électroniques et les cultures contemporaines, rassemble un public national et international.