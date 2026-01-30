Sénégal: Douanes sénégalaises - Hausse de 8,8% des recettes en 2025

À l'occasion de la Journée internationale des Douanes, célébrée le lundi 26 janvier 2026, l'administration douanière sénégalaise a rendu publics des résultats financiers particulièrement encourageants au titre de l'exercice 2025, caractérisés par une progression notable des recouvrements. Mieux, les recettes douanières ont connues une hausse de 8,8% en 2025, comparativement à l'exercice 2024.

Les performances enregistrées par la Direction générale des Douanes du Sénégal traduisent une dynamique résolument positive. Lors de la commémoration de la Journée internationale des Douanes, lundi 26 janvier 2026, placée sous le thème «Une Douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement», le directeur général, Babacar Mbaye, a présenté un bilan globalement satisfaisant.

Sur le plan budgétaire, les liquidations douanières se sont élevées à 1623,5 milliards de FCFA en 2025. Quant aux recettes effectivement recouvrées, elles ont atteint 1286,1 milliards de FCFA, enregistrant ainsi une hausse de 8,8% par rapport à l'exercice 2024. Cette évolution favorable atteste du renforcement de l'efficacité de l'administration dans la mobilisation des droits et taxes douanières.

Au-delà de ces performances financières, les services des Douanes se sont illustrés par des résultats significatifs dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Les opérations conduites en 2025 ont abouti à la saisie de 4,7 tonnes de produits illicites, comprenant notamment des stupéfiants, des médicaments contrefaits et diverses marchandises prohibées. Par ailleurs, plus de 620.000 coupures de billets noirs ont été interceptées.

MODERNISATION ET DIGITALISATION

Ces résultats s'inscrivent dans le cadre d'une transformation structurelle profonde de l'administration douanière. La digitalisation des procédures, à travers des plateformes telles que Gaïndé, Orbus et le Guichet unique portuaire de l'enlèvement, a contribué de manière significative à la fluidification des opérations. La mise en place de la Direction du Renseignement, de l'Analyse du Risque et de la Valeur, de même que le déploiement de Bureaux régionaux spécialisés, consolident cette dynamique de modernisation.

Le Programme de Modernisation de l'Administration des Douanes (PROMAD) a, en outre, permis l'acquisition d'équipements technologiques de pointe, notamment des scanners, des drones, des systèmes de traçabilité et divers dispositifs de surveillance. Ces investissements garantissent une couverture plus efficace du territoire national, en particulier dans les zones jugées sensibles.

ALIGNEMENT STRATEGIQUE

Pour le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, ces résultats traduisent la parfaite adéquation de l'action douanière avec l'Agenda national de transformation «Sénégal 2050», articulé autour de trois axes majeurs : l'efficacité, la transparence et la souveraineté économique. Le ministre a également mis en exergue l'importance des partenariats stratégiques noués avec les Forces de défense et de sécurité nationales, ainsi qu'avec des institutions internationales telles que l'Organisation mondiale des Douanes, Interpol et l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC).