Madagascar: Concours Art'éroport - Les lauréats enfin dévoilés

Après plusieurs semaines d'attente, le verdict est enfin tombé. Les gagnants du Concours Art'éroport organisé par Ravinala Airports ont été officiellement dévoilés, marquant une étape clé de ce projet artistique inédit.

Au terme des délibérations du jury, trois équipes d'artistes se sont distinguées parmi de nombreux participants. Le premier prix revient à l'équipe Hetsy, désignée grande lauréate du concours, suivie par Rakotoniary Tinharilaza, qui décroche la deuxième place, tandis que Tiana José Rasolofoniaina complète le podium en troisième position.

L'équipe lauréate, composée du graphiste Steven Andriantosaina et de Stéphano Christian Razakasoa, artiste plasticien spécialiste des fresques, remporte une dotation de 10 millions d'ariary, une récompense significative qui témoigne de la volonté des organisateurs de soutenir la création artistique et l'innovation culturelle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le point culminant de ce concours sera l'inauguration officielle de cet avion habillé par les deux artistes lauréats. Elle est prévue pour le 27 mars prochain à Ivato. Cette initiative, inédite à Madagascar, vise à habiller un avion afin de promouvoir Madagascar à travers l'art, au cœur même de la première porte d'entrée du pays : l'Aéroport international d'Antananarivo, et à intégrer l'art et l'identité malgache au cœur de l'expérience aéroportuaire.

Le thème de la biodiversité, au cœur du concours, a guidé l'ensemble de la démarche artistique. Pour les artistes, le choix s'est imposé naturellement : un avion évoque le ciel, le voyage et le vol, et donc les oiseaux.

C'est ainsi que le Vintsy, oiseau emblématique de Madagascar, occupe une place centrale dans la composition visuelle, notamment à l'avant de l'appareil, décliné dans des tons dominants de bleu et d'orange soigneusement personnalisés.

L'œuvre intègre également des symboles forts de l'identité nationale, à l'image du Rova de Madagascar, rappelant l'histoire et le patrimoine du pays, ainsi que du caméléon, espèce endémique dont certaines variétés figurent parmi les plus petites au monde, reconnues scientifiquement. La présence d'une femme malgache, parée de bijoux et de tenues traditionnelles, vient incarner le peuple malagasy et souligner la richesse humaine et culturelle du pays.

À travers cette création, les artistes souhaitent transmettre un message universel et positif. Chaque passager arrivant ou quittant Madagascar est invité à ressentir cette fierté nationale et ce lien profond avec la nature et la culture locales, dans un esprit résolument tourné vers le monde, résumé par un message implicite : I love Madagascar. Des références à des sites emblématiques tels que l'Allée des Baobabs viennent renforcer cette dimension symbolique et touristique.

L'avion habillé deviendra ainsi un photobooth iconique, mettant en valeur la richesse culturelle, la biodiversité et l'ouverture de Madagascar sur le monde.

Selon Daniel Lefebvre, directeur général de Ravinala Airports : « Cette initiative s'inscrit également dans le cadre du programme ASQ - Airport Service Quality de l'Airport Council International (ACI), dont l'objectif est d'améliorer l'expérience passager et de créer une atmosphère positive et inspirante au sein de l'aéroport. »

La révélation du nom des lauréats confirme aujourd'hui l'ambition du projet : faire de l'art un vecteur de visibilité, de fierté et de rayonnement pour Madagascar.