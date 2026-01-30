Les populations de la région de Saint-Louis sont invitées à aller régulièrement donner de leur sang et à inscrire cette démarche dans leur quotidien, pour sauver des vies. C'est l'appel lancé, jeudi 29 janvier 2026, par le Directeur territorial de la Sen'Eau de Saint-Louis à l'occasion de la journée de don de sang initiée pour renforcer la banque de la région en poches de sang. Une manière pour Alpha Sall et son équipe d'anticiper sur le mois de Ramadan, une période où souvent les donneurs se font rares. L'activité est organisée en collaboration avec plusieurs associations citoyennes de la ville, avec la participation des Forces de Défense et de Sécurité.

Ils étaient nombreux, hommes, femmes, adultes et jeunes, à avoir répondu présent hier, jeudi 29 janvier 2026, à l'appel des responsables de la Direction territoriale de la Sen'Eau de Saint-Louis, dans le cadre de leur journée de don de sang. Ces derniers veulent ainsi renforcer la disponibilité en poche de sang au niveau de la région. «Nous savons et nous sommes au courant des difficultés que rencontrent les structures sanitaires par rapport à la disponibilité de poches de sang. Mais également, c'est une activité que la Sen'Eau a inscrite dans son agenda.

Annuellement, au niveau de l'ensemble des directions territoriales, nous organisons cette initiative-là, qui est en droite ligne avec notre politique d'ancrage territorial, mais également par rapport à notre démarche de responsabilité sociétale d'entreprise vis-à-vis de la communauté et des usagers», a déclaré Alpha Sall, Directeur territorial de la Sen'Eau au niveau de Saint-Louis.

C'est pour eux, également une manière d'anticiper sur le mois de Ramadan qui profile à l'horizon et où souvent on note une pénurie en poches de sang au niveau de la banque de sang. «Effectivement, la date choisie n'est pas fortuite car, en collaboration avec la banque de sang, en cette veille de Ramadan, qui est une période où les collectes se font assez difficilement, nous avons jugé important de renforcer suffisamment la banque», a-t-il ajouté tout en se réjouissant de la participation des Forces de Défense et de Sécurité notamment la Zone militaire n°2, mais également les associations telles que «Wallu Ndar», «Ande Njëring Sa Reew», l'Association des Tabliers de Saint-Louis, les marchands ambulants, les «Jacartamen».

«Globalement, l'ensemble de la communauté Saint-Louisienne s'est mobilisé pour cette journée ayant comme slogan : «Chaque goutte compte, sauvons des vies». «C'est un geste noble qui vise effectivement à renforcer notre système sanitaire, à sauver des vies. Tout simplement parce que c'est destiné essentiellement à des urgences liées aux accidents car nous en connaissons beaucoup dans cette zone-là qui est relativement accidentogène, mais également pour les cas de maternité, les hémodialysés, les drépanocytaires entre autres», a expliqué M. Sall. Il a saisi l'occasion pour inviter l'ensemble de la population à aller régulièrement donner de leur sang et à inscrire cette démarche dans leur quotidien. Au total, 125 poches de sang ont pu être récoltées.