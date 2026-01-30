Le Président de la République du Niger, le général Abdourahamane Tiani, s'est rendu, ce jeudi 29 Janvier 2026, dans la matinée, à l'aéroport international Diori Hamani qui a été visé par une attaque terroriste dans la nuit du 28 au 29 janvier.

Dans le quartier général du commandement de la base 101 de l'armée de l'air, logée dans l'aéroport, le chef de l'Etat, le général d'Armée Abdourahamane Tiani, par ailleurs chef suprême des armées, a présidé une réunion avec toute la hiérarchie militaire, dont le ministre de la Défense nationale, le chef d'Etat-major des armées, le chef d'Etat-major de l'armée de terre et celui en charge de l'armée de l'air. Il a ensuite visité le théâtre de l'attaque terroriste mise en échec par les militaires nigériens.

Face à la presse, le président nigérien a indiqué que « l'aéroport international Diori Hamani a fait l'objet d'une tentative d'infiltration par des mercenaires téléguidés », au cours de la dernière nuit. Selon le dirigeant nigérien, cette attaque a été sponsorisée par des pays étrangers, connus pour leur position antagoniste à l'égard du Niger, ces dernières années.

« Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, que nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent, eux aussi à leur tour, à nous écouter rugir », a annoncé le Président Tiani.

Les FAN et les partenaires russes salués

« C'est l'occasion pour nous de prendre contact avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité, ainsi que nos partenaires russes pour leur prompte réaction qui a permis, dans les vingt minutes qui suivent, de mettre l'ennemi totalement en déroute.

Certains sont neutralisés sur le champ, d'autres ont été neutralisés dans leur panique de route », s'est-il réjoui. « Nous félicitons l'ensemble des forces de défense et de sécurités qui ont su coordonner leurs actions ainsi que les partenaires russes qui ont défendu avec professionnalisme leur secteur de sécurité », a insisté le général Abdourahamane Tiani.