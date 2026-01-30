Afrique: Entre frères africains

Et de cinq. Après BCP, via BMOI, BGFI et AFG Bank, voilà que Vista Bank, détenue par le groupe burkinabè Vista Holding S.A., s'apprête à s'installer à Madagascar. La cinquième banque africaine opérant sur le territoire est actuellement en pleine procédure d'obtention de son agrément auprès de la Commission de supervision bancaire et financière.

Entre frères africains

Une bonne nouvelle, en tout cas, pour le paysage financier de la Grande Île, encore marqué par un taux de bancarisation excessivement faible, estimé à seulement 18%. L'un des plus bas en Afrique.

En somme, Madagascar figure encore parmi ces pays africains où la grande majorité de la population n'a pas de compte bancaire et n'utilise pas les services financiers formels. L'arrivée de Vista Bank aura en tout cas le mérite d'attirer de nouveaux clients non bancarisés, notamment ceux qui, jusque-là, n'avaient pas de services adaptés à leurs besoins.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cela permettra également de favoriser l'usage de solutions bancaires numériques, puisque cette nouvelle banque est aussi connue pour ce genre de service, dans ce contexte africain où les technologies numériques sont aussi avancées qu'en Europe ou dans d'autres pays développés.

Un profil compatible, par ailleurs, avec le contexte malgache où le mobile money dépasse souvent la banque traditionnelle en termes d'accès. L'association des deux solutions, mobile et banque, permettra ainsi d'augmenter la bancarisation.

Mais ce que souhaitent avant tout les citoyens « bancarisables », c'est qu'avec cet attrait des banques africaines dans le secteur financier malgache, l'on ne dira plus que « les banques ne prêtent qu'aux riches ». Une bonne option qui a des chances de se concrétiser car, entre frères africains, on peut communiquer et se comprendre plus facilement. Au service de la bancarisation.