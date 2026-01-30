Madagascar: Destination Madagascar - Visitable tout au long de l'année

L'Office national du tourisme de Madagascar poursuit sa campagne de promotion de la destination Madagascar, intitulée « Redorons ensemble l'image de Madagascar » (REIM).

« Il s'agit d'une destination sûre et visitable tout au long de l'année. En effet, d'autres régions sont accessibles aux touristes même si l'on est actuellement en pleine période de pluie », a soulevé le directeur exécutif de l'ONTM, Danny Barivelo, lors d'un petit déjeuner de presse, dernièrement, à l'hôtel Palissandre, à Faravohitra.

Depuis le lancement de cette campagne de promotion REIM, une dizaine d'influenceurs nationaux ont exploré le circuit Antananarivo-Ampefy-Antsirabe, mettant en avant la diversité des expériences touristiques proposées par la destination. « Ce premier voyage a généré une visibilité significative sur les réseaux sociaux, avec des publications et stories cumulant plus de 1,6 million de vues, près de 170 000 interactions, témoignant de l'engagement et de l'intérêt des audiences locales et internationales pour la destination », a-t-il expliqué.

Diaspora

Au début de cette année, l'influenceuse française Camsou Travel est arrivée pour rejoindre ses homologues nationaux, à savoir Tefi, Kanto Harenasoa, Aaron et Neptunia, pour poursuivre le voyage jusqu'à Morondava.

« L'ensemble de l'audience cumulée de ces influenceurs touche non seulement le marché français, principal marché émetteur de la destination Madagascar, mais également l'ensemble de la diaspora malgache répartie à travers le monde, renforçant ainsi la portée internationale et l'impact de la campagne. En effet, cette diaspora, représentant entre 9 et 11% des touristes choisissant la destination Madagascar chaque année, figure en 4e position en termes de nombre de visiteurs », a-t-il fait savoir.

Et de préciser que, par le biais de leurs contenus et témoignages, les influenceurs partageront leur vécu et leurs expériences, offrant un regard authentique sur Madagascar. À travers ces initiatives, l'ONTM entend positionner durablement Madagascar comme une destination incontournable de l'océan Indien.