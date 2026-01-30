Afrique de l'Ouest: Umoa-titres - Le marché des titres publics en forte progression

Le marché des titres publics de l'Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA) a connu une croissance significative en 2025, avec une hausse de 45,9% des volumes mobilisés. Cette performance a été mise en lumière à l'occasion de la huitième édition des Rencontres sur le Marché des Titres publics, ouverte le 27 janvier 2026, à Lomé (Togo).

Organisée par UMOA-Titres, cette rencontre de haut niveau, qui s'est tenue sur deux jours, les mardi 26 et mercredi 28 janvier 2026, a réuni les principaux acteurs du marché régional, notamment les Trésors nationaux, les investisseurs institutionnels et les experts du secteur financier de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). Placée sous le thème «Marché des titres publics : consolidation des acquis et stratégies d'adaptation aux défis émergents», elle vise à consolider les avancées enregistrées et à définir des réponses adaptées aux nouveaux enjeux économiques et financiers.

Les chiffres présentés lors de la cérémonie d'ouverture témoignent de la vitalité du marché. En 2025, les États membres ont mobilisé 11.858 milliards de FCFA à travers les émissions de titres publics, confirmant l'attractivité croissante de ce mode de financement et la confiance renforcée des investisseurs. Cette dynamique devrait se poursuivre, avec des prévisions de levées de fonds estimées à 12.700 milliards de FCFA pour l'année 2026.

Prenant la parole à l'ouverture des travaux, le gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Jean-Claude Kassi Brou, et la directrice générale d'UMOA-Titres, Oulimata N'Diaye Diassé, ont salué les progrès accomplis tout en appelant à relever les défis persistants. Les échanges porteront notamment sur l'élargissement de la base des investisseurs, le développement du marché secondaire et le renforcement de l'accompagnement des États dans leurs besoins de financement.

Selon Oulimata N'Diaye Diassé, le marché des titres publics demeure le pilier du financement souverain en monnaie locale au sein de l'UMOA. Elle a souligné la croissance régulière du marché ainsi que la diversification des maturités, tout en reconnaissant la persistance de certaines contraintes, notamment la faiblesse de la liquidité sur le marché secondaire. Les rencontres de Lomé ambitionnent ainsi de renforcer la transparence, d'améliorer les infrastructures de marché et de dynamiser les canaux d'investissement.

De son côté, le gouverneur de la BCEAO a mis en avant l'augmentation de la part des titres publics dans le Produit Intérieur Brut (PIB) des États membres, tout en insistant sur la nécessité de développer le marché secondaire et de renforcer le rôle des spécialistes en valeurs du Trésor. Il a réaffirmé l'engagement de la Banque centrale à veiller à la cohérence et à la crédibilité du dispositif régional.

Enfin, le ministre togolais de l'Économie et des Finances, Georges Barcola, a rappelé l'importance stratégique du marché UMOA-Titres pour le financement du développement du Togo. Il a souligné que la mobilisation de l'épargne intérieure constitue un levier essentiel pour réduire la dépendance aux financements extérieurs et bâtir un modèle de développement plus résilient et durable. Grâce au dynamisme du marché, le Togo a pu mobiliser entre 500 et 700 milliards de FCFA par an, sur la période 2021-2024.