Madagascar: Assises régionales - Le secteur privé met sur la table ses blocages, l'État promet une feuille de route

Le gouvernement de Madagascar poursuit la phase régionale des Assises dans les chefs-lieux de province d'Antsiranana, Fianarantsoa, Toamasina, Toliara et Mahajanga.

Bâtir une économie inclusive, compétitive, productive et créatrice d'emplois, tout en consolidant les bases du Plan de relance économique. Tel est l'objectif de l'initiative lancée par le ministère de l'Économie et des Finances (MEF), en collaboration avec le ministère de l'Industrialisation et du Développement du secteur privé (MIDSP) et l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM), avec l'appui de la Banque mondiale via le projet PIC et de l'Union européenne.

Ces rencontres visent à installer un nouveau partenariat public-privé. L'enjeu est de restaurer la confiance des investisseurs et de relancer l'investissement productif, à travers une vision partagée et un cadre macroéconomique stable.

Engouement

À Toamasina, plus de 150 personnes ont pris part aux échanges. Entrepreneurs de petite taille, PME et grandes entreprises ont exposé sans détour les difficultés rencontrées au quotidien et les besoins prioritaires.

Les points de friction reviennent avec insistance : corruption, fiscalité, import-export, lourdeurs administratives, accès au financement, insuffisance des infrastructures, notamment routières, et contraintes liées à l'énergie.

Face à ces doléances, le ministre chargé de l'Industrialisation et du Développement du secteur privé a indiqué, à l'issue de la session, que les conclusions seraient structurées et traduites en feuille de route.

Même dynamique à Fianarantsoa, où la concertation a été marquée par la volonté réaffirmée des acteurs locaux de travailler avec l'État pour développer le secteur privé. Le MEF y était représenté par le directeur général de l'INSTAT, Eric Rakotomanana, qui a conduit la délégation.

Vers un pacte

Dans les autres provinces, la présence de hauts responsables du MEF a souligné la volonté d'écoute territoriale. À Toliara, le directeur général des Impôts, Edmond Rafaralahy, a insisté sur l'importance du dialogue de proximité pour répondre aux réalités du terrain, rappelant que l'appui à l'entrepreneuriat et à l'investissement constitue le socle d'un redressement durable.

À Antsiranana, Rahaly Herilala Rahetlah a assuré qu'aucune catégorie d'entreprises ne serait écartée des échanges. À Mahajanga, Antoine Randrianjafy, DG des Douanes, a mis en avant l'amélioration des pratiques administratives, le renforcement de la transparence et la qualité des services publics.

Les propositions issues de cette phase régionale alimenteront les Assises nationales, appelées à consolider une vision commune et à formaliser un Pacte national de relance économique entre l'État et le secteur privé.