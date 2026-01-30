Afrique: Sénégal - Le gouvernement compte faire appel des sanctions de la CAF contre le coach Pape Thiaw

Après les sanctions annoncées par la Confédération africaine de football (CAF), onze jours après la finale de la CAN très tendue au Maroc, le Sénégal se rebiffe. Dakar dit vouloir faire appel de la décision de la CAF de suspendre le sélectionneur Pape Thiaw pour cinq matches et de lui infliger une amende de 100 000 dollars, soit environ 54 millions de francs CFA.

C'est l'une des possibilités offertes à la Fédération sénégalaise de football : faire appel devant une Commission ou devant le Tribunal arbitral du sport des sanctions imposées par la CAF au Sénégal, et plus précisément au sélectionneur Pape Thiaw. Et c'est l'option choisie par le gouvernement, comme l'a annoncé la ministre de la Jeunesse et des Sports du Sénégal à la presse, Khady Diene Gaye :

« Tout ce qu'il est possible de faire, nous allons le faire, pour atténuer cette sanction. Je pense que ce n'est pas dans l'intérêt de notre équipe de voir son coach être assis sur un banc (en tribunes, NDLR) pendant cinq matches de CAF, en plus d'une amende pécuniaire. Le coach s'est comporté en Sénégalais. Notre coach a agi en vrai patriote. Nous ne ménagerons aucun effort pour être à ses côtés. »

Une cagnotte ouverte pour soutenir Thiaw, qui appelle à diriger des dons plutôt vers « des causes plus urgentes »

Pape Bouna Thiaw reste un héros au regard des Sénégalais, lui qui a conduit les Lions à leur deuxième sacre continental dans leur histoire. Preuve en est : cette cagnotte en ligne, lancée par des fans pour aider le sélectionneur à s'acquitter de l'amende de 54 millions de francs CFA imposée par la CAF. En quelques heures, 2 millions de FCFA avaient déjà été récoltés, avant que Pape Thiaw lui-même, via son compte Instagram, ne demande aux Sénégalais de rediriger cet argent vers des causes plus essentielles :

« Votre solidarité depuis l'annonce des sanctions me va droit au coeur. (...) Toutefois, je vous demande humblement de ne pas organiser de cagnottes en mon nom. Si je comprends et apprécie cet élan de générosité, je vous invite à rediriger ces fonds vers des causes plus urgentes, au profit de ceux qui en ont véritablement besoin. »

Outre Pape Thiaw, les joueurs Illiman Ndiaye et Ismaïla Sarr ont écopé de deux matches de suspension, le premier pour avoir traité l'arbitre de la finale de « corrompu », le second pour « son comportement antisportif envers l'arbitre ». La Fédération sénégalaise devra elle payer 15 000 dollars d'amende pour « faute disciplinaire de l'équipe nationale », ainsi que 300 000 dollars pour les critiques de son président Abdoulaye Fall contre la CAF, et encore 300 000 dollars en raison du « comportement inapproprié de ses supporters » durant la finale ; de graves échauffourées, avec tentatives d'invasion du terrain, avaient éclaté au moment où les joueurs sénégalais décidaient de quitter la pelouse. De son côté, le Maroc a aussi été sanctionné par la CAF.