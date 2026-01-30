Sénégal: Magal de Porokhane - Les fidèles exhortés à s'inspirer de Sokhna Mame Diarra Bousso

La cérémonie officielle du Magal de Porokhane, célébrée hier, a été l'occasion pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique d'inviter les fidèles notamment les femmes de notre pays à s'inspirer de l'héritage et des enseignements de Sokhna Mame Diarra Bousso. Pour lui, la cité religieuse tient, à travers la vénérée dame, son symbole et sa boussole.

KAOLACK - Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a représenté le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, hier, à la cérémonie officielle du Magal de Porokhane dédié à la mère du fondateur du mouridisme, Sokhna Mame Diarra Bousso (1833-1966). Accompagné d'une forte délégation gouvernementale composée, entre autres, de Moustapha Mamba Guirassy, ministre de l'Éducation Nationale, Yankhoba Diémé, ministre des Transports terrestres et aériens, ainsi que du gouverneur de la région de Kaolack, Mouhamadou Moctar Watt, Mouhamadou Bamba Cissé s'est appesanti sur les vertus et l'humanisme de la vénérée Sokhna Mame Diarra Bousso.

«Sokhna Mame Diarra est une référence et un symbole en matière de dévouement, de droiture et de soumission à Dieu», a-t-il rappelé. D'après lui, cette journée dédiée à la mère de Serigne Touba montre la place qu'occupe la femme dans le mouridisme. «La femme est au centre de la communauté mouride et des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Et le Magal de Porokhane en est une illustration parfaite», a magnifié le ministre de l'Intérieur. Dans le même sillage, il a magnifié les efforts consentis en faveur de la femme avec notamment le daara de Sokhna Mame Diarra de Porokhane qui accueille des centaines de pensionnaires venues d'horizons divers.

Cette infrastructure reflète, selon lui, les qualités de la marraine de l'école coranique, avant d'inviter les fidèles notamment les femmes à s'inspirer du legs et des enseignements de la vertueuse dame de Porokhane. Sa conviction est que la cité religieuse tient, à travers la vénérée dame, son symbole et sa boussole. M. Cissé a sollicité des prières pour la paix et l'entente nationales.

Plusieurs dignitaires de la communauté mouride, parmi lesquels Serigne Bassirou Mbacké «Porokhane», président du Comité d'organisation du Magal et Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du khalife général des mourides ont pris part à la rencontre, en présence de nombreux fidèles venus des quatre coins du pays et de l'étranger. À cette occasion, Serigne Bassirou Mbacké «Porokhane» a vivement salué l'engagement de l'État aux côtés des organisateurs du Magal.

D'après lui, l'État a tenu ses promesses d'accompagner les organisateurs pour une bonne célébration de la vénérée Mame Diarra Bousso. Ainsi, le gouvernement, par le biais du ministère de l'Intérieur, a-t-il déployé plus de mille gendarmes et policiers pour la couverture sécuritaire du Magal.

Il s'est aussi félicité de la disponibilité de l'eau ainsi que de l'électricité. Devant le ministre de l'Intérieur, il a chaleureusement salué les avancées notées cette année en matière de sécurité et de prévention. Il n'a pas manqué de formuler des prières pour une paix durable et la stabilité de notre pays et pour un Sénégal prospère.