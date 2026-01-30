Sénégal: Pacte de stabilité sociale - Le Sg de la Csa reçu par le président de la République

Le Secrétaire général (Sg) de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal (Csa), Élimane Diouf, a été reçu en audience, hier, jeudi 29 janvier, par le président de la République. D'après une note publiée sur les réseaux sociaux de la présidence de la République, cette rencontre entre Bassirou Diomaye Faye et le Sg de la Csa « a permis un échange approfondi sur la situation socioéconomique nationale ainsi que sur les enjeux liés au Pacte de stabilité sociale, pilier essentiel de la cohésion nationale et du développement durable ».

La même source renseigne qu'Élimane Diouf a salué « les efforts engagés par l'État pour l'amélioration du pouvoir d'achat des populations ». « Les discussions ont également porté sur des secteurs clés touchant directement la vie des Sénégalais, particulièrement l'éducation, l'enseignement supérieur, la santé, l'énergie, les transports et le système de retraite », ajoute la note. Le communiqué indique que « le chef de l'État réaffirme son attachement à une gouvernance fondée sur l'écoute, la concertation et la recherche de solutions durables au service de la justice sociale et du progrès économique ».