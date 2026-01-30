Afrique: Vista Bank - Une cinquième banque africaine en lice sur le marché malgache

Les banques africaines prennent de plus en plus de puissance et s'intéressent au marché de l'océan Indien.

Madagascar figure désormais parmi les destinations ciblées par ces groupes financiers panafricains en expansion, qui cherchent à renforcer leur présence régionale et à s'implanter sur de nouveaux marchés.

Acteur bancaire régional

Après BCP, maison-mère de la BMOI, BOA, BGFI et AFG Bank, une nouvelle banque africaine s'apprête à entrer sur le marché malgache et se prépare à engager la procédure d'obtention de l'agrément de la Commission de supervision bancaire et financière.

Il s'agit de Vista Bank, filiale du groupe financier Vista Group Holding. Fondée par l'homme d'affaires d'origine burkinabé et de nationalité américaine Simon Tiemtoré, Vista Bank s'est rapidement positionnée comme un acteur bancaire régional sur le continent.

Le groupe est déjà présent dans plusieurs pays africains, notamment au Burkina Faso, où se trouve son siège social, en Guinée, en Sierra Leone, en Gambie et au Mozambique. Son expansion s'inscrit dans une stratégie panafricaine visant à renforcer l'offre bancaire sur des marchés émergents.

L'arrivée de Vista Bank porte ainsi à cinq le nombre de banques africaines opérant à Madagascar, confirmant l'intérêt croissant des grands groupes financiers africains pour la Grande Île.

Fait notable

La montée en puissance des banques africaines, celles en dehors de l'Afrique du Sud et de l'Égypte, constitue un fait notable de ces 30 dernières années. Elle s'opère sous l'impulsion de puissants hommes d'affaires, à l'instar de ceux qui contrôlent les banques présentes à Madagascar.

Ces familles ou individus sont présents dans la plupart des banques africaines de la Grande Île, notamment la BOA, la BGFI et l'AFG Bank. Le groupe marocain Bank of Africa est contrôlé par l'homme d'affaires Othman Benjelloun, aux côtés de partenaires bancaires français.

Par ailleurs, les familles gabonaises Oyima et Bongo sont les investisseurs de référence dans le capital de BGFI Bank. Quant à l'AFG Bank, elle appartient à l'homme d'affaires ivoirien Koné Dossongui.

Ces groupes tentent d'apporter, sur les marchés émergents, de nouveaux services bancaires et essaient de jouer un rôle dans le financement des entreprises et des ménages. Leur implantation amène sur le marché des services innovants dans l'accès au crédit et la mobilisation de capitaux, notamment sur des segments de marché délaissés par les banques de la place.