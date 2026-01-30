Madagascar: Faniry Razafimanantany et Annick Raherimanana - Deux figures de la presse malgache se sont éteintes cette semaine

Semaine sombre pour la presse malgache, avec la disparition de deux de ses membres. Ils étaient tous deux journalistes appartenant au monde de la presse audiovisuelle et étaient des figures connues pour la pertinence de leurs analyses politiques. Leur disparition, cette semaine, laisse un grand vide dans le monde de la presse malgache.

Le décès soudain de Faniry Razafimanantany, lundi dernier, 26 janvier 2026, à l'âge de 48 ans, a consterné ses pairs et le milieu des médias en général, où il a laissé ses empreintes à travers diverses émissions d'analyse politique, notamment « Tsy Manaiky Lembenana », « Izany no malaza » ou encore « Miara-manonja » sur MBS durant le mouvement Hetsika Fotsy.

Le journalisme l'a également amené à intégrer l'arène politique. Il était candidat TIM aux dernières communales à Ambohidratrimo. Il sera inhumé, ce jour, à Antsampandrano Ilafy après un culte religieux au temple FJKM Antsampandrano Fiderana.

Annick Raherimanana, quant à elle, a tiré sa révérence le mercredi 28 janvier 2026, à l'âge de 57 ans, des suites d'une maladie. Ses débuts, il y a plus de 30 ans, dans le milieu de la radio, l'ont menée vers une carrière bien remplie, dont une grande partie passée au sein de la Radio Antsiva, où elle a fait figure de pionnière lors de sa création, pour en devenir, plus tard, la directrice.

Sa voix posée et ses analyses pertinentes lui ont valu la reconnaissance de ses pairs et une notoriété qui a dépassé nos frontières. Annick Raherimanana sera inhumée demain, 31 janvier 2026, à Andranobiby Mantasoa, après une messe à l'ECAR Cathédrale Andohalo. Midi Madagasikara adresse ses sincères condoléances aux familles respectives de ces chers confrère et consoeur disparus.