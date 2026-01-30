Madagascar: Alerte cyclone - Impact entre Besalampy et Mahajanga demain

La perturbation cyclonique dans le Canal de Mozambique pourrait bien toucher terre dans la matinée de demain, au stade de cyclone tropical. Le bulletin spécial cyclonique publié hier par la Direction générale de la météorologie donne le topo : le système devrait atterrir entre Besalampy et Mahajanga.

Les données météorologiques font savoir qu'à 15 heures locales, son centre était localisé à environ 290 km au Nord-Ouest de Besalampy, au stade de dépression tropicale. Celle-ci s'accompagne d'un vent moyen associé estimé à 55 km/h, avec des rafales de 75 km/h près de son centre. Durant les six dernières heures, elle s'est déplacée lentement vers le sud-sud-est, à raison de 7 km/h.

Une évolution des conditions atmosphériques et océaniques favorables devrait permettre à ce système de s'intensifier progressivement. La dépression pourrait atteindre le stade de tempête tropicale ce jour, dans la matinée.

Par mesure de vigilance, le service météo annonce un avis d'alerte jaune (avis de menace) pour les régions Boeny et Melaky. Betsiboka, ainsi que les districts de Fenoarivobe, Ankazobe et Anjozorobe, sont, quant à eux, en avis d'alerte verte (avertissement).