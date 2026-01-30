Burkina Faso: L'ex-Premier ministre Albert Ouedraogo arrêté à son domicile la semaine dernière

30 Janvier 2026
Radio France Internationale

Les arrestations se poursuivent à grand renfort d'opération commando au Burkina Faso. Dernier épisode en date : celle d'Albert Ouedraogo, ancien Premier ministre, qui a reçu une visite musclée à son domicile la semaine dernière.

Simultanément aux arrestations de militaires et particulièrement dans les corps de gendarmerie, les interpellations et placements au secret se multiplient chez les civils. En particulier dans l'entourage du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. L'une de ces arrestations concerne l'ex-Premier ministre de Damiba Albert Ouedraogo.

Pas vraiment un profil de militaire, même s'il a fait une partie de ses études au Prytanée de Kadiogo mais plutôt un technocrate qui, en 2022, a conduit le gouvernement du MPSR1.

Vendredi dernier, des hommes armés et cagoulés ont déboulé à son domicile et l'ont embarqué sans ménagement pour une destination inconnue devant sa famille médusée et apeurée.

Ce n'est pas le seul civil ainsi arrêté depuis que Paul-Henri Damiba a été extradé car soupçonné de complot contre son prédécesseur Traoré. La plupart des membres de son cabinet sont dans le collimateur de la junte au pouvoir. Certains édiles, dont un ex-élu CDP, le parti de Blaise Compaoré, ont également disparu depuis plus d'une semaine.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.