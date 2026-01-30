Bénin: Le frère aîné de Pascal Tigri arrêté suite à l'enquête sur la tentative de putsch du 7 décembre

Allassane Tigri, ancien ministre et vice-président du parti d'opposition Les Démocrates, a été placé en détention provisoire jeudi soir. Il est le frère aîné du lieutenant-colonel Pascal Tigri, identifié comme l'auteur de la tentative de putsch du 7 décembre contre le président Patrice Talon. Poursuivi par la Criet, Allassane Tigri est inculpé pour « attentat contre l'autorité de l'État, complicité de meurtre et trahison ». Cette arrestation s'inscrit dans le cadre de l'enquête judiciaire sur la tentative de coup d'État.

Tout est allé vite après son interpellation, consécutive à l'émission d'un mandat d'arrêt par le juge d'instruction chargé du dossier relatif à la tentative de coup d'État. Arrêté mercredi à son domicile à Cotonou, Allassane Tigri a d'abord été conduit devant le magistrat instructeur avant de comparaître, en présence de son conseil, devant le juge des libertés et de la détention.

À l'issue de cette audience tenue à huis clos, il a été placé en détention provisoire pour les trois chefs d'accusation retenus contre lui. Sans être menotté, Allassane Tigri a quitté la Criet en début de soirée pour rejoindre la maison d'arrêt. Selon nos informations, l'ancien ministre, frère aîné du chef des mutins, était rentré de voyage au début de la semaine.

Dès son arrivée à l'aéroport de Cotonou, la police a retenu son passeport et lui a enjoint de se présenter le lendemain devant le juge d'instruction. Les enquêteurs s'intéressaient à lui depuis un certain temps mais avaient constaté qu'il se trouvait hors du territoire. N'ayant pas déféré à la convocation du magistrat instructeur, il a été interpellé à son domicile par la police.

À ce jour, plus de cinquante prévenus sont en détention provisoire dans ce dossier et une quinzaine de mandats d'arrêt ont été délivrés.