Bénin: Le frère aîné de Pascal Tigri arrêté suite à l'enquête sur la tentative de putsch du 7 décembre

30 Janvier 2026
Radio France Internationale
Par Jean-Luc Aplogan

Allassane Tigri, ancien ministre et vice-président du parti d'opposition Les Démocrates, a été placé en détention provisoire jeudi soir. Il est le frère aîné du lieutenant-colonel Pascal Tigri, identifié comme l'auteur de la tentative de putsch du 7 décembre contre le président Patrice Talon. Poursuivi par la Criet, Allassane Tigri est inculpé pour « attentat contre l'autorité de l'État, complicité de meurtre et trahison ». Cette arrestation s'inscrit dans le cadre de l'enquête judiciaire sur la tentative de coup d'État.

Tout est allé vite après son interpellation, consécutive à l'émission d'un mandat d'arrêt par le juge d'instruction chargé du dossier relatif à la tentative de coup d'État. Arrêté mercredi à son domicile à Cotonou, Allassane Tigri a d'abord été conduit devant le magistrat instructeur avant de comparaître, en présence de son conseil, devant le juge des libertés et de la détention.

À l'issue de cette audience tenue à huis clos, il a été placé en détention provisoire pour les trois chefs d'accusation retenus contre lui. Sans être menotté, Allassane Tigri a quitté la Criet en début de soirée pour rejoindre la maison d'arrêt. Selon nos informations, l'ancien ministre, frère aîné du chef des mutins, était rentré de voyage au début de la semaine.

Dès son arrivée à l'aéroport de Cotonou, la police a retenu son passeport et lui a enjoint de se présenter le lendemain devant le juge d'instruction. Les enquêteurs s'intéressaient à lui depuis un certain temps mais avaient constaté qu'il se trouvait hors du territoire. N'ayant pas déféré à la convocation du magistrat instructeur, il a été interpellé à son domicile par la police.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À ce jour, plus de cinquante prévenus sont en détention provisoire dans ce dossier et une quinzaine de mandats d'arrêt ont été délivrés.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.