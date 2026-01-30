Le secrétaire général de la région du Nakambé, Tasseré Nacoulma, a ouvert, le jeudi 29 janvier 2026, à Tenkodogo, le premier point de vente de l'antenne régionale du Nakambé de l'Economat des forces de défense et des forces de sécurité.

L'Economat des forces de défense et des forces de sécurité continue de se déployer à travers le pays. Le 29 janvier 2026, il a ouvert un point de vente de ses produits à Tenkodogo, dans la région du Nakambé.

Située non loin du Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) du quartier du 11-Décembre, cette boutique met, pour l'heure, à la disposition des militaires, gendarmes, policiers, douaniers, agents des eaux et forêts, gardes de sécurité pénitentiaires et policiers municipaux, ainsi que leurs familles du riz vendu à prix social dont le sac de 50 kg est cédé à 17 000 F CFA.

Les produits sont également accessibles aux académies, écoles et centres de formation militaires et paramilitaires, selon le chargé de communication de l'Economat, le capitaine de police, Stéphane Wango. Il a expliqué qu'en plus du riz, sa structure va mettre à la disposition de sa cible, dans les prochaines semaines, du sucre, des pâtes alimentaires, de l'huile, des sardines, des motocyclettes, des réfrigérateurs et des gazinières.

Toutefois, le capitaine Wango a précisé que les produits sont appelés à évoluer en fonction du rendement. Pour ce qui est du mode de paiement, il a fait savoir qu'il est électronique par principe avec une retenue à la solde.

Eviter les reventes

Il peut également se faire par carte, appelée Ecocard avec des rationnements afin d'éviter les sur-approvisionnements et les reventes. Le chargé de communication de l'Economat a ajouté que le paiement par mobile money est possible. En ce qui concerne le paiement en numéraire, Stephane Wango a affirmé que ce mode va être une exception.

Le représentant du gouverneur, le secrétaire général de la région du Nakambé, Tasséré Nacoulma, a indiqué que l'Economat des forces de défense et des forces de sécurité répond à une ambition forte, celle de renforcer la solidarité nationale envers celles et ceux qui, jour et nuit, veillent à la défense, à la sécurité et à l'intégralité du territoire national.

Il a affirmé que l'Economat est un instrument pour garder haut le moral des troupes et renforcer leurs capacités à mener à bien leur mission, déchargées des préoccupations d'accès de leurs familles à des produits alimentaires. Pour M. Nacoulma, au-delà de sa mission première, l'Economat va contribuer au développement socio-économique national à travers la promotion des produits locaux et la valorisation de l'expertise locale.

Créé le 12 mars 2025 en Conseil des ministres, l'Economat des forces de défense et des forces de sécurité, établissement public de l'Etat à caractère économique, a lancé ses activités le 22 décembre 2025. Il fait suite à l'Economat des armées qui a existé de 1981 à 1990. L'Economat actuel, selon son chargé de communication, entend lancer la construction de deux usines d'assemblage d'engins à roues, à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso.