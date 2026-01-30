Congo-Kinshasa: La VSV dénonce la multiplication des arrestations irrégulières et appelle au respect des droits humains

La Voix des Sans Voix pour les Droits de l'Homme (VSV) s'est dit vivement préoccupée par la multiplication des interpellations et arrestations opérées ces derniers temps en République démocratique du Congo, notamment par certains services de sécurité, dont le Conseil national de cyberdéfense. La VSV s'est exprimée jeudi 29 janvier à Kinshasa lors d'une conférence de presse.

Dans un contexte sécuritaire tendu, marqué par l'occupation de plusieurs territoires de l'Est du pays par l'AFC/M23 soutenu par le Rwanda, l'ONG appelle les services de sécurité congolais à humaniser les conditions d'interpellation et d'arrestation, dans le strict respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux.

Tout en reconnaissant le droit de l'État d'interpeller toute personne soupçonnée d'infraction, notamment en matière de sécurité, la VSV insiste sur le respect strict des procédures légales, de la Constitution et des conventions internationales relatives aux droits humains ratifiées par la RDC.

L'ONG dénonce des arrestations irrégulières, parfois menées sans mandat, à des heures tardives, avec des personnes interpellées les yeux bandés et détenues plusieurs jours, voire plusieurs mois, sans être présentées à un juge ni assistées par un avocat. Ces pratiques traumatisent également les familles.

Préserver l'image du pays et les efforts de paix

La VSV appelle les autorités à la retenue afin de préserver l'image du pays et de ne pas fragiliser les efforts de paix en cours. Elle cite plusieurs personnalités politiques et acteurs de la société civile parmi les personnes interpellées, estimant que certaines auraient pu être convoquées de manière régulière.

Pour un État de droit renforcé

Enfin, l'ONG plaide pour l'humanisation des conditions d'interpellation, notamment :

le respect du mandat judiciaire,

le délai légal de garde à vue de 48 heures,

l'information sur les motifs d'arrestation,

et la présomption d'innocence.

Ces mesures, selon la VSV, sont indispensables pour consolider l'État de droit en RDC.