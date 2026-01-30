Congo-Kinshasa: Uvira - Explosion meurtrière au marché de Sange, au moins 3 morts et 12 blessés

Une explosion survenue dans la soirée du jeudi 29 janvier au marché de Sange, dans le territoire d'Uvira (Sud-Kivu), a fait au moins trois morts et douze blessés. Le bilan, encore provisoire, a été communiqué par la société civile locale et confirmé par un élu provincial de la région.

Selon des témoins présents sur les lieux, une grenade a été jetée par une personne inconnue en plein marché, provoquant la panique et un carnage. La cité de Sange, située à une vingtaine de kilomètres de la ville d'Uvira, est toujours sous occupation du mouvement rebelle M23, ce qui accentue l'inquiétude des habitants.

Le député provincial élu du territoire d'Uvira, Bisimwa Sindari, s'est dit profondément consterné par cet acte visant un lieu public. Il a dénoncé une attaque qui frappe directement des civils innocents.

« Nous avons enregistré 3 décès directs dont une fille et deux garçons, ainsi que 12 blessés graves. Neuf sont internés à l'hôpital général de référence de Ruzizi et trois autres dans un dispensaire du quartier Kinanira », a-t-il précisé.

Cet incident tragique illustre une fois de plus la vulnérabilité des populations civiles dans les zones occupées par les groupes armés, déplore l'élu provincial.