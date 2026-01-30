Congo-Kinshasa: Kinshasa - Lancement de l'opération d'identification des militaires et policiers à Kisenso

Ce vendredi 30 janvier marque le début d'une opération d'identification des militaires et policiers dans la commune de Kisenso, à Kinshasa. Cette initiative vise à instaurer un contrôle strict sur les agents de l'ordre et les éléments de l'armée vivant dans cette municipalité.

L'opération initiée par le bourgmestre de Kisenso, Godé Athswel, fait suite à la recrudescence d'actes d'insécurité attribués à des hommes en uniforme non identifiés dans plusieurs communes de Kinshasa. Ces derniers sont accusés de semer la pagaille, d'extorquer la population et de s'introduire de force dans des habitations.

Le bourgmestre Godé Athswel, a expliqué que cette démarche permettra d'assurer la sécurité des habitants et de mettre hors d'état de nuire les malfrats infiltrés parmi les forces de l'ordre.

« Nous avons pris la précaution d'identifier tous les militaires dans la commune de Kisenso, qu'ils aient des armes ou non, et d'enregistrer les numéros de leurs armes pour un contrôle sérieux, afin de garantir la quiétude de notre population », a-t-il déclaré.

Objectif : restaurer la confiance

La situation sécuritaire dans Kisenso est jugée relativement calme, mais les autorités reconnaissent que dans plusieurs communes de Kinshasa, des militaires en débandade, ayant fui la formation, seraient impliqués dans des pillages et des violences. L'identification vise donc à restaurer la confiance entre la population et les forces de sécurité.