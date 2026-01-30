Sénégal: Chiffre d'affaires - Les services en hausse, le commerce recule en septembre 2025

En septembre 2025, le Chiffre d'affaires (Ca) des services enregistre une progression de 7,2 % en variation mensuelle, traduisant une reprise de l'activité dans plusieurs branches clés du secteur tertiaire. À l'inverse, le secteur du commerce affiche un repli de 2,8 % sur la même période, reflétant une contraction de la demande dans certaines composantes du marché.

La hausse du chiffre d'affaires des services est principalement portée par une forte augmentation des revenus dans le secteur de l'Enseignement (+131,9 %), suivie des Activités immobilières (+23,4 %), des Activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives (+20,6 %), des Activités financières et d'assurance (+19,7 %) ainsi que du Transport (+11,0 %). Ces performances témoignent d'un dynamisme hétérogène mais globalement favorable au sein du secteur des services.

En revanche, la baisse du chiffre d'affaires du commerce s'explique essentiellement par la contraction observée dans le Commerce de détail (-4,9 %) et le Commerce de gros (-4,7 %), traduisant un ralentissement des échanges commerciaux sur le marché intérieur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En glissement annuel, l'indice du chiffre d'affaires des services recule légèrement de 2,5 % par rapport à septembre 2024, malgré de bonnes performances dans les Activités financières et d'assurance (+14,9 %) et l'Enseignement (+8,4 %). Sur les neuf premiers mois de 2025, le chiffre d'affaires des services progresse toutefois de 3,6 %, confirmant une tendance globalement positive sur l'année.

Le chiffre d'affaires du commerce affiche, quant à lui, une baisse de 5,1 % en variation annuelle, imputable principalement au recul du Commerce de détail (-5,8 %) et du Commerce de gros (-3,5 %). En cumul sur neuf mois, le secteur du commerce enregistre également une diminution de 5,9 %, traduisant une persistance des difficultés structurelles du secteur.

Des dynamiques sectorielles contrastées

L'analyse détaillée des sous-secteurs révèle des évolutions contrastées. Dans les services, les Activités spécialisées, scientifiques et techniques affichent une hausse notable sur neuf mois (+10,6 %), tandis que les Activités de service et de soutien (+4,3 %) et les Activités financières et d'assurance (+8,3 %) contribuent également à la croissance globale. À l'inverse, les Activités artistiques et récréatives (-6,9 %) et celles liées à l'Information et la communication (-1,1 %) restent orientées à la baisse sur la période.

Dans le commerce, seule la branche du Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles enregistre une progression mensuelle significative (+25,8 %), bien que son évolution annuelle demeure négative (-2,4 %).