Sénégal: Projet d'assainissement autonome de Dakar - Les travaux exécutés à 56 % à Keur Massar

Dans le cadre du Projet d'assainissement autonome de Dakar (Paad) dans le département de Keur Massar, le taux d'exécution est estimé à hauteur de 56 %. L'annonce a été faite, hier, lors d'un atelier. Ce projet, mis en place par l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas), permet la réalisation d'ouvrages dans les édifices publics, les établissements scolaires, les ménages et la réhabilitation des stations de boues vidange.

L'Office nationale de l'assainissement du Sénégal (Onas) a organisé, hier, un atelier de partage et de mise au point sur l'état d'avancement du projet d'assainissement autonome de Dakar (Paad) dans le département de Keur Massar.

Lors de cette rencontre, il était question pour les différents acteurs réunis, y compris les responsables de l'Onas, les autorités locales et administratives et les délégués de quartiers, de faire le suivi du projet et de proposer des pistes pour une mise en œuvre efficace. À l'état actuel, l'exécution des différents ouvrages tournent autour de 56% dans le département de Keur Massar.

C'est pourquoi, Babacar Ndiaye, préfet du département de Keur Massar s'est réjoui de l'état d'avancement du projet. Il a profité de l'occasion pour exhorter les citoyens impactés par le projet à s'impliquer davantage pour une meilleure appropriation afin de faciliter la réalisation des ouvrages.

Le préfet a informé que « concernant les ouvrages qui sont en train d'être réalisés dans les ménages, j'ai trouvé la démarche très innovante, parce que l'État va certes débourser pour accompagner les populations à hauteur de 80%, mais les personnes concernées également vont, à leur tour, faire un effort », a-t-il dit. Toutefois, a-t-il ajouté, les statistiques montrent une faible réalisation de toilettes dans les établissements scolaires, par rapport au nombre important d'élèves.

En outre, Moustapha Gueye, chef de projet à l'Onas, a axé son intervention sur la durabilité des ouvrages. D'après lui, des bureaux de contrôle ont été mis en place pour veiller sur la bonne qualité et assurer un entretien maximal.

« En ce qui consiste la contribution, bien que l'État ait pris en charge un bon pourcentage du coût des ouvrages, les ménages ont des difficultés pour payer la partie qui reste. Mais des stratégies sont en train d'être développées par le projet, en rapport avec des partenaires et en lien avec les municipalités qui sont appelées à s'impliquer davantage, car, le projet est utile pour elles », a-t-il souligné. Pour rappel, dans le département de Keur Massar, le projet prévoit, au total, la réalisation de 5.000 ouvrages domestiques.