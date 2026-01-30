Ile Maurice: La prison évitée de justesse pour Husein Abdool Rahim

30 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Le verdict est tombé hier en cour intermédiaire : Husein Abdool Rahim a été condamné à 12 mois d'emprisonnement, mais il n'ira pas en prison pour l'instant. La magistrate Sophie Chui-Guness a choisi de surseoir à l'exécution de la peine en attendant un rapport du Probation Office, qui pourrait permettre de transformer sa condamnation en travaux d'intérêt général.

Cette décision fait suite à un procès dans lequel l'accusé a été reconnu coupable d'avoir escroqué Sylvio Sundanum, en lui faisant miroiter de prétendus profits élevés générés via la plateforme bet365 UK Online Sports Betting. Selon l'accusation, cette mise en scène aurait eu pour objectif de convaincre la victime de lui remettre d'importantes sommes d'argent. Sylvio Sundanum a soutenu avoir perdu Rs 935 000 dans cette affaire.

Toutefois, après examen des éléments et à la lumière des aveux du plaignant lors du contre-interrogatoire conduit par Me Assad Peeroo, la cour a réévalué le préjudice à Rs 635 000, celui-ci ayant admis avoir déjà récupéré Rs 300 000. La prochaine étape judiciaire est fixée au 12 février, date à laquelle le tribunal prendra connaissance du rapport de probation avant de statuer définitivement sur la nature de la peine.

À la sortie de l'audience, Me Peeroo a déclaré être très satisfait de la décision, soulignant que le tribunal a tenu compte de sa demande en faveur d'une peine non privative de liberté. Il est également à noter que Husein Abdool Rahim faisait face à une deuxième accusation d'escroquerie portant sur Rs 500 000, déposée par son ex-compagne. Sur ce volet, la cour a prononcé un acquittement, un élément que la défense considère comme déterminant dans ce dossier.

