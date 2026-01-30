Ile Maurice: Hollywood Racing débute l'aventure mauricienne avec deux entraîneurs

Du nouveau dans la colonne des propriétaires au programme officiel cette saison. Hollywood Racing, anciennement connu sous le nom de Hollywood Syndicate, fait en effet ses débuts dans l'hippisme mauricien en confiant six chevaux à l'entraînement au Champ-de-Mars. Dans un premier temps, trois pensionnaires seront placés sous la responsabilité de Vincent Allet, tandis que les trois autres évolueront chez Jevin Awotar.

Pour les passionnés qui suivent les courses en Afrique du Sud et à l'international, notamment aux États-Unis, Hollywood Racing est reconnue comme une opération de premier plan. La structure compte aujourd'hui plus de 250 chevaux répartis dans plusieurs provinces du pays de Nelson Mandela, ainsi que dans d'autres pays, dont les États-Unis. Hollywood Racing a depuis son premier partant remporté pas moins de 789 victoires. Toujours à la recherche de la perfection, Hollywood Racing est très actif aux différentes ventes en Afrique du Sud.

Pas plus tard que le week-end dernier, Hollywood Racing, en partenariat avec M. Rikesh Seegoolam, est passée tout près d'un exploit lorsque leur représentant One Stripe a terminé à la deuxième place du 1800 m - Pegasus World Cup Turf (Gr1), doté d'un million de dollars, disputé au Gulfstream Park en Amérique. Le président du Mauritius Turf Club, Santosh Gujadhur, s'est réjoui de la décision de Hollywood Racing - dont le Racing Manager n'est autre que l'ancien jockey Anthony Delpech - d'engager ses chevaux au Champ-deMars.

«C'est une nouvelle de très bon augure pour les courses mauriciennes. Tout le monde sait que l'un des problèmes majeurs auxquels fait face l'hippisme local est la population équine avec de moins en moins de gens qui achètent les chevaux à Maurice. D'avoir un aussi gros propriétaire qui veut courir ses chevaux au Champde-Mars est une grosse fierté. Je suis persuadé qu'à l'avenir Hollywood Racing va envoyer encore plus de chevaux» devait déclarer Santosh Gujadhur.

La venue de Hollywood Racing constitue en effet un grand pas en avant pour les courses mauriciennes. Quand on réalise ce que cette société a fait pour les courses sud-africaines, on a toutes les raisons d'espérer.