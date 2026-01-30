Ile Maurice: Le Reform Party plaide pour un modèle mixte sans le «best loser»

30 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par Keshav Shreedam

Le Reform Party a déposé, ce vendredi 30 janvier, au Prime Minister's Office (PMO), ses propositions de réformes électorales dans le cadre de la consultation nationale actuellement en cours sur la modernisation du système démocratique mauricien.

Les propositions présentées par le parti s'articulent autour de huit axes, avec l'objectif affiché de renforcer la représentativité, la responsabilité publique et la confiance du public dans les institutions. Au centre des propositions, figure l'introduction d'un système électoral mixte, combinant le «First-Past-the-Post» (FPTP) et la représentation proportionnelle. Le Reform Party propose l'élection de 40 députés au FPTP, 20 députés à la proportionnelle nationale et le maintien de deux députés pour Rodrigues, sans augmentation du nombre total de parlementaires, fixé à 62. Cette réforme impliquerait la suppression du Best Loser System.

Le parti préconise également un seuil national de 7 % pour l'accès aux sièges proportionnels, afin d'assurer un équilibre entre représentativité et stabilité politique. Autre mesure : la suppression de la classification communautaire des candidats, remplacée par une définition unique du citoyen comme « Mauricien », dans une logique de cohésion nationale.

Le RP propose en outre l'instauration d'un droit de révocation des députés, la limitation du mandat du Premier ministre à deux mandats consécutifs, ainsi que l'élection du Président de la République au suffrage universel, tout en conservant un rôle non exécutif. Enfin, les jaunes appellent à une révision des pensions à vie des élus, afin de les aligner sur des principes d'équité et de responsabilité budgétaire.

