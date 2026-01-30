Mozambique: Situation hors de contrôle - Écoles fermées, pénurie d'eau potable et, après les inondations, le choléra se propage

Nampula — Au Mozambique, la reprise des activités scolaires sur l'ensemble du territoire national a été reportée au 27 février 2026. Cette décision a été prise par le Conseil des ministres du pays à la suite des graves répercussions causées par les inondations (voir Agence Fides 21/1/2026).

Depuis le début de la saison des pluies, qui s'étend d'octobre à avril, y compris les deux dernières semaines d'inondations, 125 personnes sont mortes au Mozambique et 774 828 ont été gravement touchées. Des centaines de familles restent assiégées par les eaux, certaines se sont réfugiées sur les toits, principalement à Maputo et Gaza, dans le sud du Mozambique.

« La situation reste très critique... triste pour les pauvres. Les gens ne savent pas quoi penser ni qui croire.

Les prix des denrées alimentaires augmentent et tout le monde en profite. Je prie le Seigneur de nous aider », écrit à l'Agence Fides une source locale qui travaille dans un établissement de santé.

« De nombreux malades continuent d'arriver, y compris des jeunes et des enfants. Je pense aux différents pays qui souffrent, à la guerre et aux guérillas, et ils sont nombreux dans le monde. Il ne nous reste plus qu'à prier et à espérer », conclut-il.

La presse locale rapporte que dans la plupart des zones encore complètement inondées, l'accès aux services de base, tels que l'eau potable, les soins de santé, l'alimentation et l'éducation, est incertain ou précaire.

427 289 élèves et 9 204 enseignants ont été touchés, 431 établissements scolaires ont été endommagés, 281 salles de classe ont été totalement détruites, 218 écoles sont inutilisables, 167 installations sanitaires ont été totalement ou partiellement détruites, ainsi que 203 unités sanitaires.

Dans ces conditions, les principales victimes sont les enfants, qui courent un risque accru de maladies, d'interruption de leur scolarité et de dangers de diverses natures, en particulier les filles et les adolescents.

Dans la seule province de Nampula, le choléra se propage. Selon les estimations de la Direction nationale de la santé publique, 1 314 cas et 17 décès ont été signalés, suivis par Tete avec 932 cas et 13 décès et Cabo Delgado avec 404 cas et 2 victimes.

Cependant, avec les bassins fluviaux au-dessus des niveaux d'alerte, les fortes pluies qui continuent dans certaines régions et le début de la saison des cyclones, le nombre d'enfants et de familles touchés devrait encore augmenter.

En outre, les dégâts considérables causés aux terres agricoles ont eu de graves répercussions sur l'activité de 126 287 agriculteurs, sans compter la mort de 58 621 têtes de bétail, notamment des bovins, des chèvres et des volailles.

Selon les estimations publiées par l'Institut national pour la gestion et la réduction des risques de catastrophes (INGD), 91 centres d'accueil sont en activité et hébergent 94 917 personnes, dont 19 254 ont été secourues.