Afrique: Sénégal - Thiaw refuse la cagnote qui lui est destinée

30 Janvier 2026
Deutsche Welle (Bonn)
Par Fiacre Ndayiragije

Le sélectionneur Pape Thiaw rejette la cagnotte organisée en son nom. Après les sanctions de la CAF, un élan de générosité a été lancé pour lui venir en aide.

Accusé d'avoir incité ses joueurs à quitter le terrain pour contester une décision arbitrale lors de la finale de la CAN entre le Sénégal et le Maroc, Pape Thiaw a été quelques jours après condamné par la CAF.

La Confédération africaine de football CAF lui a imposé des sanctions dont une amende de quelque 55 millions de FCFA.

Mais dès l'annonce de cette sanction, les Sénégalais ont aussitôt fait preuve de solidarité envers le sélectionneur des Lions Pape Thiaw avec la création d'une cagnotte en ligne ce jeudi (29.01.2026).

Quelques heures après, le concerné s'est dit touché par cette solidarité mais ajouté qu'il refusait cette cagnotte :

"Peuple du Sénégal, votre solidarité me va droit au cœur. Merci pour cet amour que vous me témoignez chaque jour. Toutefois, je vous demande humblement de rediriger ces fonds vers ceux qui en ont véritablement besoin", a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Fribourg battu mais qualifié

La huitième et dernière journée de la phase de ligue de la Ligue Europa a eu lieu jeudi. Deux clubs allemands étaient en lice à cette occasion. Le SC Fribourg était en déplacement en France.

Sur la pelouse de Lille le SC Freiburg a concédé une défaite (1-0). Avec 17 points en 8 matchs, Fribourg occupe la 7e place au classement. Les hommes de Julian Schuster sont directement qualifiés pour la phase à élimination directe.

En revanche, le VfB Stuttgart devra jouer les barrages. Le club souabe s'est imposé à domicile 3 buts à 2 contre les Young Boys Berne.

Une victoire qui a permis au VfB Stuttgart d'occuper la 11e place au classement avec 15 points à l'issue de la 8e journée.

