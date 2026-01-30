Togo: Le Togo mise sur un pèlerinage plus accessible et mieux encadré

30 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

2 424 togolais seront autorisés cette année à effectuer le Hajj. Un quota fixé par les autorités saoudiennes.

Le pèlerinage est prévu du 25 au 30 mai.

Le package pour se rendre à La Mecque est de 3,2 millions de Fcfa. Il comprend le transport aérien, l'hébergement et l'assurance. C'est un peu moins cher que l'année passée.

Deux compagnies aériennes assureront des vols spéciaux depuis Lomé : Ethiopian Airlines et Flynas (Arabie saoudite.

Cinquième pilier de l'islam, le Hajj demeure un moment spirituel majeur que tout musulman est appelé à accomplir au moins une fois dans sa vie, s'il en a les moyens.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.