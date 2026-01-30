Maroc: Atelier créatif et immersif à Casablanca sous le thème 'Histoires berbères'

29 Janvier 2026
Libération (Casablanca)

Un atelier thématique familial dédié à la transmission culturelle, à la création et à l'imaginaire, intitulé "Histoires berbères", se tiendra samedi à la villa des arts de Casablanca, à l'initiative du "Collectif 4.0".

Organisé en partenariat avec la Fondation Al Mada, cet événement s'inscrit dans une série de rendez-vous culturels imaginés par le Collectif 4.0 sous le thème "Maroc, Terre de culture", une programmation dédiée à la valorisation du patrimoine, des savoir-faire et des expressions culturelles marocaines à travers des formats accessibles, participatifs et intergénérationnels.

"Histoires berbères" marque ainsi le premier événement de ce cycle, pensé comme un parcours culturel évolutif à destination des familles et du grand public, souligne un communiqué du Collectif 4.0.

Considéré comme un moment de partage intergénérationnel, "Histoires berbères" propose une immersion dans l'univers riche et symbolique de la culture amazighe à travers une série d'activités ludiques et pédagogiques. Il s'adresse aux enfants comme aux adultes, dans un esprit d'échange, de découverte et de création collective.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au programme figurent des ateliers cosmétiques DIY, ainsi que des ateliers manuels (peinture sur poterie), dessin (créer et imaginer autour de l'univers amazigh), musique (s'initier aux sons et rythmes traditionnels), exposition (découvrir, observer et partager en famille).

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.