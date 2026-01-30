Maroc: Atelier créatif et immersif à Casablanca sous le thème 'Histoires berbères'

Un atelier thématique familial dédié à la transmission culturelle, à la création et à l'imaginaire, intitulé "Histoires berbères", se tiendra samedi à la villa des arts de Casablanca, à l'initiative du "Collectif 4.0".

Organisé en partenariat avec la Fondation Al Mada, cet événement s'inscrit dans une série de rendez-vous culturels imaginés par le Collectif 4.0 sous le thème "Maroc, Terre de culture", une programmation dédiée à la valorisation du patrimoine, des savoir-faire et des expressions culturelles marocaines à travers des formats accessibles, participatifs et intergénérationnels.

"Histoires berbères" marque ainsi le premier événement de ce cycle, pensé comme un parcours culturel évolutif à destination des familles et du grand public, souligne un communiqué du Collectif 4.0.

Considéré comme un moment de partage intergénérationnel, "Histoires berbères" propose une immersion dans l'univers riche et symbolique de la culture amazighe à travers une série d'activités ludiques et pédagogiques. Il s'adresse aux enfants comme aux adultes, dans un esprit d'échange, de découverte et de création collective.

Au programme figurent des ateliers cosmétiques DIY, ainsi que des ateliers manuels (peinture sur poterie), dessin (créer et imaginer autour de l'univers amazigh), musique (s'initier aux sons et rythmes traditionnels), exposition (découvrir, observer et partager en famille).