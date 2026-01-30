Maroc: Lever de rideau sur la 31e édition des Semaines du Film Européen

La 31e édition des Semaines du film européen s'est ouverte mercredi soir à Casablanca, marquée par la projection du film "Valeur sentimentale" du réalisateur norvégien Joachim Trier, lauréat du Grand Prix du Festival de Cannes.

Organisé par la Délégation de l'Union européenne au Maroc, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et le Centre cinématographique marocain (CCM), l'événement se poursuit jusqu'au 11 février à Casablanca, Marrakech et Rabat.

S'agissant de la programmation de cette 31e édition, elle réunit huit longs métrages européens récents, portés par des cinéastes confirmés et de nouvelles voix de la scène continentale, ainsi qu'une sélection de courts métrages du Sud de la Méditerranée, composante essentielle de l'identité euro-méditerranéenne de la manifestation.

Les oeuvres proposées interrogent des thématiques actuelles telles que la famille et la transmission, la mémoire, les croyances contemporaines et la place de l'individu face aux bouleversements du monde.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans une déclaration à la MAP, la cheffe de section chargée de la culture à la Délégation de l'UE au Maroc, Lise Pate, a indiqué que l'ouverture de cette édition au cinéma Rif marque un rendez-vous devenu incontournable depuis plus de trente ans pour les amoureux du cinéma, mais aussi pour les curieux, qui s'y retrouvent dans un espace de discussion, de rencontre et de débat.

Elle a, dans ce sens, mis en avant l'importance particulière de cet évènement qui coïncide avec le trentième anniversaire de la signature de l'accord d'association entre l'UE et le Royaume du Maroc, relevant que la culture et le cinéma jouent un rôle central dans le rapprochement entre les deux rives de la Méditerranée.

Mme Pate a également précisé que la programmation de cette année propose des films issus de onze pays de l'UE et de six pays de la Méditerranée, dont le Maroc, le plus souvent dans le cadre de coproductions.

De son côté, le directeur artistique des Semaines du film européen au Maroc, Ali Hajji, a souligné que les huit longs métrages européens sélectionnés figurent parmi les grandes réussites cinématographiques de l'année.

Selon lui, outre le film "Valeur sentimentale", la programmation comprend notamment "Arco d'Ugo Bienvenu", un film d'animation destiné aux enfants et aux adolescents, illustrant la volonté des organisateurs de s'adresser aux cinéphiles de demain, ainsi que "Los Domingos" d'Alauda Ruiz de Azúa, "Miroirs n°3" de Christian Petzold et "L'Inconnu de la Grande Arche" de Stéphane Demoustier.

Parallèlement aux longs métrages européens, les Semaines du film européen proposent une sélection de courts métrages du Sud de la Méditerranée, avec des oeuvres issues du Maroc, de la Palestine et de l'Egypte, prolongeant les thématiques abordées par les longs métrages à travers des récits ancrés dans des réalités sociales et politiques contemporaines.

La 31e édition des Semaines du film européen se poursuivra à Casablanca jusqu'au 4 février au cinéma Rif, avant de se déplacer à Marrakech du 30 janvier au 6 février au cinéma Le Colisée, puis à Rabat du 4 au 11 février au cinéma Renaissance.

Fidèles à leur vocation depuis 1991, les Semaines du film européen proposent au public marocain une sélection reflétant la diversité des écritures, des regards et des sensibilités du cinéma européen contemporain.

Bouillon de culture

Susan Sarandon

L'actrice américaine Susan Sarandon sera mise à l'honneur lors de la 40e édition des Prix Goya, où elle recevra le Goya international, une distinction récompensant l'ensemble de sa carrière et son apport exceptionnel au cinéma, a annoncé l'Académie du cinéma espagnol.

L'Académie a salué dans un communiqué la «filmographie extraordinaire» de l'actrice, marquée par des interprétations mémorables dans des chefs-d'oeuvre du cinéma, ainsi que son «engagement politique et social courageux», faisant d'elle l'un des visages les plus emblématiques du cinéma hollywoodien.

Née en 1946 à New York, Susan Sarandon est considérée comme une figure majeure du cinéma hollywoodien contemporain, incarnant, selon l'Académie, la parfaite alliance entre talent artistique, succès professionnel, glamour et engagement citoyen.

La lauréate s'est illustrée dans de nombreux films devenus cultes, parmi lesquels Thelma et Louise, Atlantic City, Les Sorcières d'Eastwick, The Rocky Horror Picture Show, Le Client et La Dernière Marche, oeuvre qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice.