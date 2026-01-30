Cote d'Ivoire: Annexe fiscale 2026 - Les experts-comptables prennent la main

L'Ordre appelle à une gouvernance financière plus performante.

L'Ordre des experts-comptables sonne la mobilisation. À l'heure où la Côte d'Ivoire ajuste ses leviers fiscaux afin de consolider sa croissance et de renforcer la mobilisation des ressources internes, les experts-comptables s'invitent au coeur du débat économique.

Réunis à Abidjan-Cocody, à l'occasion de la première Matinale des experts-comptables, les membres de l'Ordre des experts-comptables de Côte d'Ivoire (Oec-CI) ont lancé la vulgarisation de l'Annexe à la loi de finances 2026, un document stratégique appelé à orienter l'action publique ainsi que les décisions des entreprises tout au long de l'année. La rencontre, placée sous le thème « Présentation de l'annexe à la loi de finances 2026 », a été animée par les cabinets Baker Tilly et BAC.

Face aux autorités de tutelle, aux partenaires institutionnels et aux professionnels du chiffre, la présidente de l'Oec-CI, Pascale Guéi-Ecaré, a salué l'accompagnement constant du ministère de l'Économie, des Finances et du Budget. « Votre présence témoigne de l'importance stratégique accordée aux experts-comptables dans la transparence financière et le développement économique de notre pays », a-t-elle déclaré.

Pour la présidente de l'Ordre, cette nouvelle année fiscale doit être celle d'une gouvernance financière plus performante, en adéquation avec les ambitions économiques de la Côte d'Ivoire. « Nous sommes les garants de la transparence financière et les partenaires privilégiés de l'État dans la mise en oeuvre des politiques économiques », a-t-elle insisté.

Représentant le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, le directeur de cabinet adjoint, Vassogbo Bamba, a rappelé les fondements macroéconomiques de l'Annexe fiscale 2026. « La Côte d'Ivoire continue d'afficher une résilience économique qui permet d'anticiper une croissance nationale de 6,7 % en 2026, contre 6,5 % attendus en 2025 », a-t-il indiqué.

Selon lui, cette annexe repose sur six axes stratégiques majeurs, notamment l'élargissement de l'assiette fiscale, la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales internationales, l'adoption de mesures incitatives en faveur de l'habitat social, le développement d'une fiscalité environnementale, le soutien à la compétitivité des entreprises, ainsi que la rationalisation et la simplification du dispositif fiscal. Il a exhorté les experts-comptables à « amplifier l'action publique en matière de mobilisation des ressources fiscales ».

Les participants ont longuement décortiqué les principales innovations de l'Annexe fiscale 2026, notamment la rationalisation des exonérations fiscales, l'instauration d'un impôt sur les bénéfices des plateformes de commerce en ligne non établies en Côte d'Ivoire, le renforcement des sanctions applicables, ainsi que l'aménagement des dispositions du Code général des impôts relatives à l'impôt foncier, très attendu par les acteurs économiques.

Pascale Guéi-Ecaré a également annoncé plusieurs chantiers structurants pour l'Ordre, dont l'opérationnalisation de la plateforme digitale de gestion du visa des états financiers, en collaboration avec la Direction générale des Impôts. La construction du siège de l'Ordre se poursuit par ailleurs, tandis que des partenariats renforcés avec les écoles de formation visent à réduire le décalage entre les compétences offertes et les besoins du marché.

La cérémonie a été ponctuée par la présentation des nouveaux diplômés d'expertise comptable 2025, inscrits à l'Ordre.