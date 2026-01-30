Cote d'Ivoire: Quarantenaire - La Communauté catholique Mère du Divin Amour en fête

« 40 ans de foi, d'amour, de mission, d'engagement et de service : 1989-2029 ». C'est autour de ce thème que la Communauté catholique Mère du Divin Amour (Cmda) entend célébrer ses 40 années d'existence. L'information a été livrée par le frère Clément Akobé à l'occasion d'une conférence de presse tenue, le mercredi 28 janvier 2026, au siège de ladite communauté, à Abidjan-Cocody.

À l'en croire, cette célébration vise à rendre grâce à Dieu pour quatre décennies de présence et d'action. Concrètement, il s'agira de revisiter le chemin parcouru avec les membres, partenaires et sympathisants autour des valeurs d'espérance et de solidarité, de renforcer l'engagement communautaire au service de l'Église et du monde, et de projeter la communauté vers l'avenir.

Au nom de la présidente du comité d'organisation, soeur Roberte Amani, le frère Clément Akobé a précisé que ce jubilé d'émeraude débutera officiellement par une messe inaugurale, le dimanche 1er février 2026 à 10 h 30, à la chapelle de la Maison Mère Saint-François d'Assise. Aussi, durant les trois années jubilaires, plusieurs activités spirituelles, culturelles, récréatives et sociales seront organisées.

La première année, allant du 29 janvier 2026 au 29 janvier 2027, sera consacrée au développement intégral. Il s'agira d'aider les communautés à se prendre en charge. En août, il est également prévu un grand rassemblement international dédié à la jeunesse. L'objectif est de redonner de l'espérance à la jeunesse autour du thème : « Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte ».

La deuxième année, couvrant la période de 2027 à 2028, mettra l'accent sur l'évangélisation, tout en offrant un sourire et en témoignant de l'amour de Jésus à travers les gestes du quotidien. La dernière année, qui s'étendra de 2028 à 2029, sera consacrée à la contemplation de la grâce de Dieu.