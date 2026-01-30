Cote d'Ivoire: Abengourou - La mosquée de Cafetou fait parler le coeur à l'orphelinat Mamie Thérèse

Dans le cadre de la 5e édition de ses actions de solidarité, la communauté musulmane de la mosquée de Cafetou - Belle Villa, à Abengourou, a procédé, le 21 janvier 2026, à un important don de vivres et de non-vivres à l'orphelinat Mamie Thérèse.

La délégation, conduite par Lacina Ouattara, président de la mosquée de Cafetou, était composée de Yacouba Berté, délégué du Comité de développement de quartier (CDQ), de Namory Karamoko, imam de la mosquée, ainsi que de Diabagaté Namory, trésorier de ladite mosquée. À travers ce geste de générosité, les donateurs entendent apporter un soutien concret à la soixantaine d'enfants vulnérables hébergés au sein de cette structure sociale.

Les dons, constitués de denrées alimentaires (riz, huile, pâtes, boîtes de conserve) ainsi que de produits de première nécessité, ont été officiellement réceptionnés par Mamie Thérèse, fondatrice de l'orphelinat, et Madame Kouassi Eugénie, assistante sociale, représentant la direction de l'établissement. Ces appuis visent à améliorer le quotidien des pensionnaires et à renforcer les capacités de prise en charge de l'orphelinat.

Au nom de la direction de l'orphelinat Mamie Thérèse d'Abengourou, Madame Kouassi Eugénie a exprimé sa profonde gratitude à la mosquée de Cafetou - Belle Villa, à son président, le doyen Lacina Ouattara, ainsi qu'à l'ensemble de la délégation, pour cet acte de solidarité et de générosité en faveur des tout-petits. Elle a formulé le voeu que cette action humanitaire contribue au renforcement des valeurs de partage, de fraternité et de compassion au sein de la communauté.

Par cette initiative, la mosquée de Cafetou réaffirme son engagement constant en faveur de la solidarité sociale et du soutien aux couches les plus vulnérables de la société.

Il convient de rappeler que l'orphelinat Mamie Thérèse d'Abengourou a été fondé il y a plusieurs années par Thérèse, qui, n'ayant jamais eu d'enfants, a choisi de recueillir des orphelins sous son toit. Progressivement structuré, l'établissement continue d'exister grâce au soutien des âmes généreuses.